الامارات | صيد تمساح طوله 5 أمتار في «بابار»

شكرا لقرائتكم خبر عن صيد تمساح طوله 5 أمتار في «بابار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُلم، أمس، تمساح ضخم يبلغ طوله خمسة أمتار لمسؤولي الحياة البرية في ماليزيا، بعد أن أوقع به صيادون وفريق من الدفاع المدني، أول من أمس.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن قوة الدفاع المدني الماليزية تمكنت من صيد التمساح، الذي يزن ما يقدر بنحو 700 كيلوغرام، بمنطقة بابار في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، وتفيد تقديرات المسؤولين المحليين بأن هناك ما يراوح بين 10 آلاف و13 ألفاً من تماسيح مصبات الأنهار أو المياه المالحة، وهي أكبر زواحف في العالم وآكلة للبشر، على مقربة خطيرة من قرى الصيد، بطول الأنهار والخلجان في ولايتَي صباح وساراواك الماليزيتين، في بورنيو، إذ برزت المخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات المفترسة بسبب الفيضانات المتكررة. وانتشلت جثة رجل عمره 30 عاماً من نهر بساراواك، في مايو الماضي، بعد أن هاجمه تمساح. وشهدت ماليزيا، خلال شهرَي يونيو ويوليو من العام الماضي، واحدة من أكثر الفترات دموية خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت ثلاث هجمات قاتلة في المنطقة.

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