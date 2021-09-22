الامارات | صحة.. تمرين مفيد لمرضى الخرف

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. تمرين مفيد لمرضى الخرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار مركز الجودة الألماني في الرعاية والتمريض إلى أنه يمكن التأثير بشكل إيجابي في مسار مرض الخرف في بدايته.

وأوضح أنه يمكن لهذا الغرض اللجوء إلى ما يعرف بـ«التمرين مزدوج المهمة»، أي تنفيذ مهمتين في الوقت نفسه، على سبيل المثال الغناء مع رمي الكرة والإمساك بها.

وأكد المركز الألماني أن المواظبة على ممارسة هذا التمرين تعمل على تحسين القدرات الذهنية.

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