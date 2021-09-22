الامارات | صحة.. نصيحة لمرضى الكبد للوقاية من «الاعتلال الدماغي»

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. نصيحة لمرضى الكبد للوقاية من «الاعتلال الدماغي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرّفت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي الاعتلال الدماغي الكبدي بأنه مرض يهاجم الدماغ بسبب عجز الكبد عن طرد السموم من الجسم، مشيرة إلى أنه يُصيب مرضى الكبد على وجه الخصوص.

وأضافت أن أعراض الاعتلال الدماغي الكبدي تتمثل في التغيرات الطارئة على نمط التفكير ونمط النوم وكثرة النسيان وضعف التركيز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، إضافة إلى الدوار والتشتت الذهني، وعدم القدرة على التحدث بشكل طبيعي، وعدم القدرة على التكم في حركة اليدين وفقدان الوعي.

ويواجه الاعتلال الدماغي الكبدي من خلال علاج الالتهابات بواسطة المضادات الحيوية، والتخلص من السموم بواسطة الملينات، مع إيقاف النزيف في الجهاز الهضمي في حال وجوده.

وللوقاية من الاعتلال الدماغي الكبدي يتعين على مرضى الكبد المواظبة على تناول الأدوية الموصوفة لهم، وإجراء فحوص وظائف الكبد بانتظام، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، مع الإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات.

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