الامارات | هارفي واينستين يدفع ببراءته خلال محاكمته

شكرا لقرائتكم خبر عن هارفي واينستين يدفع ببراءته خلال محاكمته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع المنتج الهوليوودي هارفي واينستين ببراءته، أول من أمس، أمام محكمة في لوس أنجلوس من اتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموجّهة إليه من خمس نساء في كاليفورنيا.

ومنذ عام 2020، يمضي واينستين، البالغ 69 عاماً، عقوبة سجن مدّتها 23 سنة لأفعال مماثلة في نيويورك. ونقل هذا الصيف إلى لوس أنجلوس لمحاكمته على خلفية اتهامات جديدة.

ويتّهم المنتج، الذي كان في ما مضى واسع النفوذ في هوليوود، بالاعتداء على خمس نساء في فنادق، بين 2004 و2010. وفي حال أدين بكلّ هذه الأفعال، قد يحكم عليه بالحبس 140 عاماً، إضافة إلى محكوميته في نيويورك.

ومن المزمع إقامة الجلسة المقبلة في لوس أنجلوس في 25 أكتوبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news