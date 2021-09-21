معلومات عن شوق الهادي بعد رقصتها مع محمد رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واجهت الفنانة الكويتية شوق الهادي، موجة انتقادات كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع فيديو قصير وبصحبتها الفنان محمد رمضان، حيث كانا يرقصان الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت الفنانة الخليجية على مشاركة جمهورها ومحبيها مقطع فيديو أثناء لقائها مع محمد رمضان في أحد المناسبات، وجاء ذلك خلال لقاء الثنائي في دبي حيث يتواجد محمد رمضان منذ أيام من أجل التحضير لأغنيته الجديدة.

شوق الهادي ومحمد رمضان

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع وحصد عدد كبير من المشاهدات بعدما شاركته الفنانة الشابة عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام» خلال الساعات الماضية.

معلومات عن الفنانة شوق الهادي

وفي السطور التالية يرصد «هن» أبرز المعلومات عن شوق الهادي، بعد تداول مقطع فيديو رقصتها مع محمد رمضان.

- فنانة كويتية الجنسية تبلغ من العمر 25 عامًا، فهي من مواليد 3 ديسمبر عام 1996.

- الممثلة شوق الهادي هي شقيقة الفنانة الكويتية فرح الهادي وتصغرها بعام واحد.

- بدأت العمل في المجال الفني في سن صغير بصحبة شقيقتها.

- حاصلة على الثانوية العامة.

- بدأت مسيرتها الفنية مع شقيقتها فرح بعام 2007.

- في عام 2015 أعلنت عن زواجها من كويتي الجنسية ويدعى بدر الماس.

- في عام 2015 و‏بعد زواجها قررت الابتعاد عن التمثيل وأضواء الشهرة.

- نهاية عام 2017 خرجت في مقطع فيديو لتعلن انفصالها عن زوجها ووجهت له اتهامات بضربها وإذلالها وإهانتها وتشويه سمعتها.

-‏ بعد طلاقها من بدر الماس، عادت فرح لمزاولة مهنة التمثيل من خلال مشاركتها في مسرحية الخفافيش عام 2018.

-‏ شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية والدرامية، أهمها فضة قلبها أبيض والهدامة وأم البنات وليلة عيد ولهفة الخاطر، ومن ضمن أعمالها ملاك رحمة وأمينة حاف ونبض مؤقت ويجيب الله مطر وأحببتك منذ الصغر.

- عرضت منصة «شاهد vip» مؤخرًا مسلسلها «ملاك الرحمة».