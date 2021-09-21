«ريد فلاج» مصطلح جديد لشريك الحياة الواجب الابتعاد عنه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الريد فلاج» مصطلح ليس بجديد معناه «الراية الحمراء»، لكنه بدأ ينتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب، ليكون استخدامه معبرًا عن اكتشاف صفات سيئة في الشخص الذي تتحدث معه أو ترتبط به، لينضم إلى مصطلحات عدة مرتبطة بالشباب.

ومع انتشار مصطلح «الريد فلاج» اقترن بحالة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت من ضمن التعليقات المرتبطة به «احنا كل ما نفهم مصطلح تغيروه» وفي تعليق آخر «‏وبعدين عايزين حاجة تدي إنذار قبل الريد فلاج زي الكارت الأصفر كدا واللي ياخد اتنين ييلو فلاج نبدأ نحرص منه».

بينما شرح أحد المتابعين عبر حسابه على موقع «تويتر» معنى المصطلح الجديد بين الشباب، قائلًا: «شرح مبسط لـ ريد فلاج يعني عليه علامة حمرا لازم تقلق منها ده معنى الكلمة الحقيقي يعني مثلًا شخص فيه صفة وحشة بنقول دي ريد فلاج أو ببساطة في مشكلة معينة لازم تاخد بالك منها».

استخدام الشباب للمصطلحات الغريبة في حياتهم، أمر ليس بجديد، فمن فترة لأخرى تظهر مصطلحات غريبة تخص فئة الشباب، مثلما ظهر مصطلح «الإكس» والذي كان معناه «الحبيب السابق»، أو مصطلح «الكراش» ويدور معناه حول الشخص الذي تعجب به الفتاة.

محمد هاني: موضة سلبية تؤثر على الشباب

الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، أوضح فكرة خروج الشباب من فترة لأخرى بمصطلحات غريبة يرون أنها تعبر عن حالهم، ليصفها بـ«الموضة»، ويرغبون في التميز والخروج بمصطلحات تخصهم وحدهم.

وتابع «هاني» في حديثه لـ«هن»، أن استخدام الشباب لهذه المصطلحات يجعلهم يتنمرون بالشخص الذي لا يفهم حديثهم، لذلك هي من «الموضة السلبية» للشباب، فهم يعتقدون أنها لغة العصر والانفتاح، ولا ينظرون إلى الأشياء السلبية من استخدامها.

واستطرد استشاري العلاقات الأسرية والطب النفسي، أن تأثير استخدام الشباب للمصطلحات الغريبة يؤثر أيضًا على الأطفال، بحكم الرغبة في تقليد الكبار واستخدام المصطلحات الخاطئة.