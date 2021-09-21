نصائح للأمهات أثناء إعداد «اللانش بوكس» للأطفال في المدرسة: «بلاش لحوم ومحشي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وتبحث كل أم عن الغذاء الصحي لأطفالها أثناء إعداد الوجبة المدرسية، وتحرص على احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأطفال.

وقدمت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، نصائح للأمهات عند تحضير اللانش بوكس قبل ذهاب الأطفال إلى المدرسة.

نصائح للأمهات أثناء إعداد اللانش بوكس في المدرسة

- يجب أن تحرص الأمهات على الاعتماد على الأغذية الجافة بقدر الإمكان.

- الاعتماد على الكربوهيدرات، مثل العيش البلدي والتوست البني والبطاطا، حيث تعمل على تقوية النظر والمناعة والوقاية من التسوس.

- الامتناع عن الأغذية المطبوخة والبيض والمحشي.

- الابتعاد عن اللحوم أثناء تحضير اللانش بوكس.

- عند تحضير اللانش بوكس يجب فرشه بورق الزبدة حتى يكون سهل التنظيف بعد ذلك، تجنبا لتراكم الميكروبات.

- اختيار التمر من ضمن الفواكه أثناء تحضير اللانش بوكس، حيث تعمل على تقوية المناعة، كما أنها تحتوي على مادة الفلورين بها 5 أضعاف الفوائد الموجودة في مختلف أنواع الفاكهة، حيث تحمي هذه المادة الأطفال من تسوس الأسنان.

كما نصحت خبيرة التغذية باحتواء اللانش بوكس على العصائر الطبيعية أفضل من العصائر المحفوظة، للحفاظ على صحة الأطفال من المواد الحافظة.

مواصفات اللانش بوكس الصحي للأطفال

- شراءه من ماركة معروفة.

- أن يكون مقسم إلى أجزاء حتى يسهل تقسيم الطعام.

- عند شراء اللانش بوكس يفضل الحرص على شراء النوع المدون عليه رقم 5 أسفله.