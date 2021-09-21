حضري لأولادك دونتس الشيكولاتة أو جوز الهند بوصفة سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل دونتس بالشيكولاتة وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة لأطفالك في المنزل، دون الحاجة لشرائها من الخارج، فهي من أنواع الحلويات لذيذة المذاق.

مقادير عمل دونتس بالشيكولاتة

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب زيت

لبن للعجن

زيت للقلي

ملعقة كبيرة خل

الحشو

كريمة الشيكولاتة

سكر بودرة للوجه

طريقة عمل دونتس بالشيكولاتة

يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر والبيضة والفانيليا والزيت واللبن والخل.

يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة.

تغطى العجينة وتترك لتتخمر.

تفرد بالنشابة وتقطع دوائر وتقلى في الزيت.

تحشى بالشيكولاتة وترش بالسكر البودرة وتقدم.

دونتس بجوز الهند

وهناك طريقة أخرى عرضها الشيف الشربيني لـ عمل دونتس بجوز الهند، عبر برنامجه «الشيف» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل دونتس بجوز الهند

2 بيضة

ثلاثة أرباع كوب سكر

2 ملعقة طعام زبدة

ربع كوب نشا

1 ملعقة صغيرة ملح

ثلاثة أرباع كوب لبن رايب

1 وثلاثة أرباع كوب دقيق عادي

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع كوب جوز الهند المجفف

2 ملعقة صغيرة مبشور الليمون

نصف ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج

طريقة تحضير دونتس بجوز الهند

نجمع الدقيق والنشا الذرة والسكر والبيكنج باودر والملح وجوز الهند حتى تجتمع بشكل جيد، ثم نضيف اللبن الرايب ونحرك جيدا.

نخفق البيض والزبدة وعصير الليمون والفانيليا وبشر الليمون، ونضيف المخفوق لخليط الدقيق، ثم نسكب الخليط بقوالب الدوناتس المدهونة.

نخبز الدوناتس بالفرن بحرارة 200 درجة 7 - 9 دقائق، حتى تصبح ناضجة ومنتفخة.

نخرجها من الفرن لتبرد ويمكنك تزينها بخليط من جوز الهند والسكر ومبشور قشر الليمون.