للرجال بعد سن الـ50: «اتفسح كتير وروح الجيم عشان ما تطلقش مراتك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حين يصل عمر الرجل إلى الخمسين، يكون قد فقد كثيرا من شغفه، تجاه ما كان يقوم به من قبل، وتتوتر علاقته بالمحيطين به، ويدخل في خلافات مستمرة مع زوجته وأولاده، لا يتحكم خلالها في أعصابه، ليجد نفسه حبيسا في المرحلة العمرية الصعبة، فضلا عن الدخول في نوبات اكتئاب تستمر لفترات طويلة، وقد يعجز البعض عن الخروج منها، لكن على العكس يحاول آخرين تغيير نمط يومه، واستعادة الحيوية والنشاط، والعودة لحياة الشباب.

ووجهت منى محمد، مدربة اللياقة البدنية، خلال حديثها لـ«هُن»، عدة نصائح للرجال، لتخطي سن الخمسين، إذ قالت: «العديد من التغيرات تطرأ على الرجال في تلك المرحلة العمرية، إذ يصبح الرجل قليل الصبر، وسريع الانفعال والعصبية، فضلا عن ميولة للعزلة، وفقد العلاقات بسهولة، إلى جانب تقلب المزاج، فضلا عن حدوث حالات الطلاق بكثرة في تلك الفئة العمرية، نتيجة التوتر والضغط».

اكتشف نفسك وعيد حساباتك

أشارت منى، إلى ضرورة ممارسة الرياضة والنزول إلى صالات الجيم، وممارسة المشي كل يوم، حتى يستعيد الجسم نشاطه وطاقته وحيويته: «الجسم هياخد وضع الخمول، وبالتالي هيكون فيه دهون وكرش، ويكون الرجل معرض لكثير من الأمراض الصحية، التي تؤثر بالسلب على صحته، فعليه ضرورة اكتشاف ذاته من جديد، والبحث عن هوايات لقضاء وقته بها، حتى لا يصبح عرضه للملل والتعب باستمرار، فضلا عن الخروج من سجن التقاليد والبحث عن المغامرات، وتعلم حركات جديدة في الجيم».

حول الغضب إلى طاقة

أكدت مدربة اللياقة البدنية، ضرورة بحث الرجل عن وسيلة لتحويل الغضب إلى طاقة: «ينزل يقعد في كافيه، ويشوف صحابه ويتمشوا في النادي، المحافظة على شرب المياه باستمرار، والابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة في وجبة العشاء، وتناول الوجبات الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالبروتين والكربوهيدرات».