بجانب التعب.. كيف تتحقق إذا كنت تعاني من فقر الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من فقر الدم، وقد تمنع هذه الحالة الشائعة نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم، ما يؤدي غالبًا إلى أعراض مثل التعب والصداع والجلد الشاحب والجاف وسرعة ضربات القلب.

وفي حين أن هناك أنواعًا مختلفة من فقر الدم، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص الحديد، حيث يؤدي إلى نقص خلايا الدم الحمراء الضرورية لتوصيل الأكسجين إلى رئتيك وأعضاء أخرى.

وهناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن الشخص مصابا بفقر الدم، وقد يشمل الشعور بالتعب، والتنميل والقلق وضيق التنفس أثناء النشاط، كما يمكن أن تعاني النساء أيضًا من فترات أكثر غزارة من المعتاد أو نزيف غير منتظم، ومع ذلك، هناك علامة أخرى تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم.

يمكن لعينيك أن تكشف الكثير عن صحتك

الشحوب هو عرض آخر من أعراض فقر الدم، ويشمل ذلك عينيك، وإذا كان الخط أو المنطقة الموجودة فوق رموشك السفلية شاحبة، فقد يعني ذلك أنك لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين للأغشية المخاطية حول عينيك.

ويمكن أن يؤثر فقر الدم على العينين بطرق أخرى أيضًا، وعندما يكون لدى الشخص تعداد دم منخفض، يمكن أن يعاني من نزيف في عينيه، ما قد يؤدي إلى فقدان البصر مؤقتًا ودائمًا، وقد لا يكون النزيف في العين واضحًا في بعض الأحيان، ولكن لطبيب العيون تشخيص فقر الدم أثناء الفحص.

ويجري الطبيب اختبارات لتحديد نوع وسبب فقر الدم لتحديد أفضل علاج، فمن الضروري أن تبدأ العلاج بمجرد تشخيص فقر الدم، وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تسبب مشاكل في القلب، والتعب الشديد، ومضاعفات الحمل.