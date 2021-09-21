درة لمتابعيها: "إيه أفضل إطلالة لبستها في شهر سبتمبر؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

دوما ما تتألق الفنانة درة بإطلالات متنوعة ما بين الأنيقة والكلاسيك والكاجول وغيرها، وعادة ما تشارك متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" بإطلالة يومية.

وقبل قليل نشرت درة مجموعة صور جديد لإطلالات مختلفة عبر "فيسبوك"، وطرحت سؤالا على متابعيها قائلة "ما هي في أفضل إطلالة قمت بارتدائها في شهر سبتمبر؟".

وطلت درة بفستان باللون الكاشمير، بقصة الأوف شولدر، ومزينا بالكامل بالتطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

وارتدت شميز باللون الأبيض مع جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وتألقت في إطلالة أخرى بفستان طويل باللون الفضي، مزود بأكمام شفافة، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت بفستان باللون الأسود، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللوني الأسود والفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.