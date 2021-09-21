8 فوائد مدهشة لتناول العسل مع الليمون يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يكون تناول ماء الليمون والعسل مهدئًا ومنعشًا، فضلا عن الفوائد الصحية التي تعود على الجسم حال تناول هذا المكون يوميا، وهي كالتالي، بحسب موقعي "webmd" و"india".

1- يساعد في الشفاء:

يستخدم العسل منذ فترة طويلة في التئام الجروح والحروق بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، وفي الدراسات المعملية، وجد أن له نشاطًا قويًا ضد البكتيريا، وتم استخدام بعض الأنواع كضمادة للحروق وتقرحات الجلد والالتهابات.

2- نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الفينولية والفلافونويد التي لها نشاط مضاد للأكسدة، ويساعد ذلك في حمايتك من بعض أنواع تلف الخلايا.

3- يمنع حصوات الكلى:

الليمون والفواكه الحمضية الأخرى تحتوي على السترات، وهذا يساعد على منع تكون حصوات الكلى، ويزيد تناول العسل بالليمون يوميًا من السترات في البول ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

4- يساعدك على إنقاص الوزن:

فوائد الماء الدافئ بالعسل والليمون في مشروب واحد هو ما يساعدك على إنقاص الوزن حيث يعمل على إذابة الدهون في الجسم والتخلص من السموم التي تؤدي إلى السمنة.

5- يمنحك بشرة صافية:

هل تعانين من مشكلة حب الشباب؟ فقط خذِ كوبًا من هذا المشروب الصحي وستحصل في أي وقت من الأوقات على بشرة صافية، وذلك بفضل تأثير إزالة السموم والخصائص المضادة للبكتيريا من الليمون والعسل.

6- يساعد على الهضم:

من أهم فوائد تناول العسل وماء الليمون أنه يساعد على الهضم ويحسن الهضم ويزيد من حامض المعدة، مما يساعد في تكسير الطعام داخل الجسم، وبمجرد أن تبدأ في تناول هذا المشروب الصحي، لن تشعر بالانتفاخ بعد الآن.

7- يريحك من التهاب الحلق:

عندما يكون لديك التهاب في الحلق أو سعال، ما عليك سوى تناول رشفات قليلة من ماء الليمون والعسل، ويعطي راحة فورية بسبب بيروكسيدات العسل، كما أنه يساعد في علاج الالتهابات.

8- يحسن مناعتك:

وبمرور الوقت، إذا كنت تتناول ماء الليمون والعسل بانتظام، فستتحسن مناعتك وستكون أقل عرضة للإصابة بالمرض.