كورونا اليوم: 3 أمور تمنع تفشي العدوى.. وتحرك جديد لكشف منشأ الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

3 أمور تمنع تفشى العدوى

هناك 3 أشياء نحتاج إلى التركيز عليها للبقاء في أمان، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الثلاثة أمور هي : الحصول على اللقاح واتباع التدابير اللازمة وعدم التشديد كثيرًا على مناعة القطيع.

كورونا والخفافيش.. تحرك جديد بعد واقعة الفيروس المشابه

لا يزال الجدل مستمرا حول منشأ فيروس كورونا، بينما تظل الخفافيش في دائرة الاتهام بنقل المرض إلى البشر قبل أن يتحول إلى وباء عالمي، وبدأ باحثون مؤخرا في جمع عينات جديدة من الخفافيش في شمال كمبوديا، في محاولة لفهم جائحة كورونا.

واختار الباحثون منطقة في البلد الآسيوي، عثر فيها على فيروس مشابه جدا لكورونا في الحيوانات قبل نحو 11 عاما، وجمعت عينتان من خفافيش حدوة الحصان في عام 2010 في مقاطعة ستونغ ترينغ قرب لاوس المجاورة، وتم الاحتفاظ بهما مجمدتين في معهد بالعاصمة بنوم بنهـ وكشفت اختبارات أجريت عليها العام الماضي عن صلة قرابة بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 4.6 مليون شخص في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، وفقا لرويترز.

عالم نرويجي: يمكن وضع كورونا في صف واحد مع الأمراض المعدية الموسمية

اعتبر نائب مدير معهد الصحة العامة النرويجي، غير بوهولم، أنه يمكن في الظروف الحالية وضع فيروس كورونا في صف واحد مع الأمراض المعدية الموسمية.

وقال بوهولم، حسبما نقلته صحيفة "VERDENS GANG": "نحن حاليا في مرحلة جديدة يجب علينا فيها أن ننظر إلى فيروس كورونا كأحد الأمراض التنفسية ذات التغيرات الموسمية"، وأشار إلى أن معظم الناس الذين يدخلون ضمن فئة الخطر ملقحون، لهذا السبب أصبحت المستشفيات في الآونة الأخيرة غير مليئة بالمرضى، وشدد مع ذلك على أن هذا الأمر لا يعني أن الجائحة انتهت لأن حملات التطعيم في الدول النامية لا تغطي أعدادا كافية من الناس، وفقا لروسيا اليوم.