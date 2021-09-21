«قرض» حفل عمرو دياب يتسبب في طلاق زوجين بالأردن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان والمطرب عمرو دياب، محركات البحث «جوجل» والتريند، بعد الإعلان عن موعد الحفل الغنائي الذي سيظهر به في مدينة العقبة بالأردن في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ولكن الغريب في الأمر أن الإعلان عن الحفل تسبب في نشوب خلاف بين زوجين عقب طرح تذاكر الحفل، بعد اكتشاف الزوجة ما أخفاه زوجها عنها بطريق الصدفة.

تطور الأمر بين الزوجين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأردنية ووصل إلى الطلاق، حيث أوهم الزوج زوجته بأنه حصل على قرض بنكي باسمها من أجل شراء الذهب لها، لكن تبين لها فيما بعد أنه قام بحجز تذكرة الحفل والتي يبلغ سعرها 300 دينار أردني، ما جعل الأزمة بينهم تتفاقم والتي وصلت حد الطلاق.

ويأتي حفل عمرو دياب، في إطار حملة «الهوى جنوني» التي دشنتها المنطقة الاقتصادية بمدينة العقبة، بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

أسعار حفلة عمرو دياب

وذكرت صحيفة «الغد» الأردنية، إن عدد المقاعد المتاحة في الحفل المقامة في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر تبلغ 4000 مقعد، ونقلت عن الشركة المنظمة للحفل بأن جميع التذاكر قد نفدت، وتتراوح الأسعار بين 85 إلى 300 دينار، وهي ما ادى إلى استياء البعض كونها لا تتناسب مع الظروف المعيشية في الأردن.

وتنقسم أسعار التذاكر إلى 4 أقسام، الفئة الأقل 85 دينارا، بينما الثالثة 155 دينارا، والثانية 225 دينارا، فيما تبلغ الأولى والأغلى سعرا 300 دينار أي ما يعادل 4600 جنية مصري.

تفاصيل طلاق الزوجين

وكان تداول الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تفاصيل وقوع حالة الطلاق بين الزوجين، إذ قال أحد الأشخاص: «‏سجل في الأردن صباح اليوم أول حالة طلاق بسبب حفل عمرو دياب والمقرر إقامته في العقبة منتصف الشهر القادم، وفي التفاصيل التي حصل عليها مندوبنا فإن الخلاف بين الزوجين بدأ عندما اكتشفت العشرينية (ن. ص) أن زوجها الثلاثيني (خ. ب) كان قد استدان من إحدى الصناديق الاقراضية».

فيما تابع في الحديث عن قصة طلاق الزوجين: «‏الأسبوع الماضي مبلغا على اسمها بحجة أنه يرغب بشراء ذهب لها لتتفاجئ بطريق الصدفة اليوم أنه قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب، مما أثار غضب الزوجة وتطور الخلاف بين تدخل ـفراد الزوجين حتى انتهى الأمر بالطلاق بينهما».