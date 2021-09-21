مدرب لياقة: تنظيف المنزل يحرق سعرات حرارية أسرع من التمارين الرياضية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر البعض بالملل والتعب، من أعمال تنظيف المنزل اليومية، إذ يتعاملون معه على أنه مجهودا روتينيا مفروضا عليهم، دون إدراك الفوائد المتنوعة لتلك العملية، والدور المهم الذي تلعبه في حرق السعرات الحرارية، المتراكمة بالجسم.

المفاجأة أن أهمية الأعمال المنزلية تفوق التوقعات، بحسب مدرب اللياقة هنري سيبلاجيفس، الذي كشف أن متوسط جلسة تنظيف في المنزل، يمكن أن تحرق سعرات حرارية بشكل أسرع، من جلسة تمارين رياضية قصيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار مدرب اللياقة البدنية، إلى أن أفضل طريقة لمباشرة تنظيف المنزل، هي الاستماع للموسيقى والرقص، خاصة أن كمية الدهون التي يمكن حرقها خلال مهام التنظيف البسيطة مرتفعة للغاية، وبالتالي يستحق الأمر إلى البحث عن طريقة للتحفيز.

السعرات الحرارية المفقودة حسب العمل المنزلي

تنظيف النوافذ

تحرق الحركات التي تتم أثناء تنظيف النافذة، ما يقر من 320 سعرًا حراريا في الساعة، بحسب ما ذكره موقع «times of india».

صعود ونزول السلم

تساهم عملية صعود ونزول السلم، على تحسين القدرة على التحمل، وإذا رغبت في حرق المزيد من السعرات الحرارية، من خلال عملية تنظيف درجات السلم، فإن 15 دقيقة من المسح، تحرق نحو 200 سعر حراري، أما تنظيف الأراضي، يمكن أن يحرق نحو 75 سعرا حراريا في نفس الوقت، ويعد بمثابة تمرين للذراعين.

الكنس

ربما لا تعلمي أن 30 دقيقة من الكنس، باستخدام المكنسة الكهربائية، يمكنها أن تحرق ما يقرب من 90 سعرا حراريا.

غسل الصحون

عملية غسل الصحون باليدين، تحرق أكثر من نحو 160 سعرا حراريا، خلال 30 دقيقة فقط.

نفض الأتربة

30 دقيقة من نفض الأتربة عن الأثاث داخل المنزل، تحرق حوالي 50 سعرا حراريا.

كي الملابس

30 دقيقة من كي الملابس، تساعد على حرق حوالي 70 سعرا حراريا، كما تعمل على إعادة تشكيل العضلات في الجزء العلوي من الجسم.

دهان وتزيين المنزل

يحرق إعادة دهان وتزيين المنزل، وتشكيل الديكور من جديد، حوالى 160 سعرا حراريا في المرة الواحدة.

الاعتناء بالنباتات

قضاء 30 دقيقة في الاعتناء بالنباتات داخل المنزل، يساعد على حرق 115 سعرا حراريا.