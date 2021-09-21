من هي تاتيانا واكيم التي قتلت برصاصة طائشة بعد غنائها بلحظات؟ (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو تغني فيه «قبل ما فل اشتقتلك»، ومجموعة من الصور، لحظات وثقتها عدسات الكاميرات قبل وفاة تاتيانا واكيم، بدقائق، إذ قتلت تاتيانا برصاصة طائشة خلال استمتاعها بإجازتها مع الأهل والأصدقاء في لبنان، فمن هي تلك الفتاة التي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف توفيت؟ إجابات ومعلومات عن تاتيانا واكيم يستعرضها التقرير التالي.

من هي اللبنانية تاتيانا واكيم؟

- تاتيانا هي فتاة من لبنان تبلغ من العمر 23 عاما.

- كانت تاتيانا تقضي إجازة نهاية الأسبوع مع خطيبها وأصدقائها، في أحد المطاعم بلبنان.

- جلست تاتيانا في مطعم «الشير»، وحدثت فيه مشاجرة عنيفة.

- قبل المشاجرة وثقت تاتيانا وجودها في المطعم مع صديق خطيبها، وسجلت معه فيديو تغني فيه «قبل ما فل اشتقتلك».

- التقت تاتيانا مجموعة من الصور مع خطيبها كذلك خلال تلك الخروجة.

- المشاجرة بدأت فردية من أشخاص يريدون تحويل الأغاني الرومانسية في المطعم، إلى أخرى حزبية وسياسية.

- تطور الشجار بين رواد المطعم بين رافضين للأغاني ومتقبلين لها، وانتهى المطاف بإطلاق الرصاص.

- واحدة من الرصاصات كانت طائشة خارج المطعم، والأخرى داخل المطعم.

- اخترقت الرصاصة الطائشة داخل المطعم، قلب تاتيانا وتوفيت في الحال.

- حاول الأطباء إنعاش قلب تاتيانا، لكن دون جدوى.

- انتشار الصور للفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكسبها الكثير من التعاطف، خاصة أنها قتلت غدرا.

- أول فيديو نشره طوني معلولي صديق خطيب تاتيانا، وهي تغني وسعيدة خلال تواجدها في المطعم.

- كتب طوني في تعليقه على الفيديو: «قبل ما تفلي بكم دقيقة رح نشتقلك، الله يرحمك يا تاتيانا، رح نصليلك، هيدا بلدنا صار الإنسان بيروح فيه برصاصة».

- على الرغم من أن طوني لم يكن شاهدا على لحظة وفاة تاتيانا، فقد غادر المطعم مع أطفاله، بسبب المشاجرة، خوفا من تطورها، إلا أنه تأكد من خبر وفاة تاتيانا، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.