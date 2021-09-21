الامارات | الأمن العام في الأردن يوضح حقيقة فيديو إختطاف «صادم» (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام في الأردن يوضح حقيقة فيديو إختطاف «صادم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، تفاصيل مقطع فيديو «صادم» تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لاختطاف شخص بمنطقة جبل النزهة.

وأشار الناطق الإعلامي بحسب عدد من الصحف المحلية، إلى أن «مشاجرة حدثت بين مجموعة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية نتيجة خلاف سابق بينهم، وفي أثناء ذلك خطفوا أحد الأشخاص ووضعوه في إحدى المركبات وغادروا المكان»، لافتا إلى أنه «بعد التحقيق في القضية، تبين أن الشخص المختطف قد تُرك وشأنه بعد سيرهم لمسافة قصيرة».



وأكد الناطق أنه «تم استدعاء المخطوف، وأفاد بأنه على خلاف مع هؤلاء الأشخاص، على إثر قضية سابقة»، وأوضح الناطق أنه «جرى ضبط المركبة التي استخدمها الخاطفون، وأن البحث جار عنهم».

وأفادت مواقع إخبارية أردنية بأنه تم القبض على الذين شاركوا بالاعتداء على هذا الرجل وخطفه.

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