تفقدك 11 كيلو في أسبوعين.. كل ما تريد معرفته عن حمية البيض المسلوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حمية البيض المسلوق هي شائعة وتساعد على فقدان الوزن، وكما يوحي اسمها فإن النظام الغذائي يتضمن تناول عدة حصص من البيض المسلوق يوميًا، جنبًا إلى جنب مع البروتينات الخالية من الدهون، والخضروات غير النشوية، والفواكه منخفضة الكربوهيدرات.

نستعرض لكم حمية البيض المسلوق وهل تساعد على إنقاص الوزن أم لا، وفق ما يوضح موقع "healthline".

ما هي؟

هي خطة أكل تستند إلى كتاب "نظام بيض البيض المسلوق: الطريقة سهلة وسريعة لتخفيف الوزن"، بقلم أرييل تشاندلر.

وعلى الرغم من وجود العديد من الاختلافات في النظام الغذائي، إلا أنه عادةً ما يتضمن تناول البيض أو نوع آخر من البروتينات الخالية من الدهون مع كل وجبة، بالإضافة إلى الخضروات غير النشوية ووجبة أو وجبتين من الفواكه منخفضة الكربوهيدرات يوميًا.

ووفقًا لمنشئ هذا النظام الغذائي، يمكن أن يساعدك نمط الأكل منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية هذا على خسارة ما يصل إلى (11 كجم) في أسبوعين فقط.

وبالإضافة إلى فقدان الوزن، يزعم المؤيدون أن النظام الغذائي يوفر العناصر الغذائية التي تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، ودعم الرؤية الصحية، وتقوية عظامك وشعرك وأظافرك.

كما يقدم الكتاب خطة وجبات منظمة ووصفات وأطعمة يجب تناولها وتجنبها، ما يجعل من السهل تكييف النظام الغذائي وفقًا لأذواقك وتفضيلاتك المحددة.

كيفية اتباع الحمية؟

تسمح الحمية بتناول أطعمة محددة لكل وجبة في اليوم، ولا يُسمح بتناول الوجبات الخفيفة بينهما.

في الإفطار، يجب أن تتناول بيضتين على الأقل، جنبًا إلى جنب مع حصة واحدة من الخضروات غير النشوية مثل الطماطم، بالإضافة إلى فاكهة قليلة الكربوهيدرات، مثل الجريب فروت.

ويجب أن يتكون الغداء والعشاء من خضروات غير نشوية وإما بيض أو حصة صغيرة من نوع آخر من البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك.

وعلى الرغم من أن التمرين ليس مطلوبًا كجزء من الخطة، إلا أنه يتم تشجيع النشاط البدني الخفيف مثل ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية أو المشي السريع لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

وتتكون الحمية في الغالب من البيض والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات منخفضة الكربوهيدرات، ويُسمح أيضًا بالمشروبات الخالية من السعرات الحرارية، بما في ذلك الماء والشاي أو القهوة غير المحلاة.

وهذه بعض الأطعمة التي يتم تشجيعها كجزء من النظام الغذائي:

البيض: صفاره وبياضه.

البروتينات الخالية من الدهون: الدواجن منزوعة الجلد والأسماك والقطع الخالية من الدهون من لحم الضأن ولحم البقر.

الخضار غير النشوية: السبانخ، واللفت، والجرجير، والبروكلي، والفلفل الحلو، والكوسا، والكرنب، والطماطم.

الفواكه منخفضة الكربوهيدرات: الليمون والبرتقال والبطيخ والتوت والجريب فروت.

الدهون والزيوت: زيت جوز الهند والزبدة والمايونيز بكميات قليلة

المشروبات: الماء والصودا الدايت والشاي والقهوة غير المحلى.

الأعشاب والتوابل: الثوم والريحان والكركم والفلفل وإكليل الجبل.

أطعمة يجب تجنبها

يحد نظام البيض المسلوق الغذائي من تناول معظم الأطعمة عالية الكربوهيدرات، بما في ذلك الخضروات النشوية والحبوب والعديد من الفواكه، والمشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا محظورة أيضًا، إلى جانب الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة والوجبات المجمدة والوجبات السريعة.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنبها:

الخضار النشوية: البطاطس، البطاطا الحلوة، البقوليات، الذرة، والبازلاء.

الفواكه عالية الكربوهيدرات: الموز والأناناس والمانجو والفواكه المجففة.

الحبوب: الخبز والمكرونة والشعير.

الأطعمة المصنعة: الوجبات السريعة والرقائق والمعجنات والبسكويت والحلويات

المشروبات المحلاة بالسكر: الصودا والعصير والشاي الحلو والمشروبات الرياضية.

في النهاية هل تساعدك الحمية على إنقاص الوزن؟

تتكون الحمية من مكونات منخفضة السعرات الحرارية مثل البيض والخضروات غير النشوية والفاكهة منخفضة الكربوهيدرات.

وبالتالي، من المرجح أن يؤدي اتباع النظام الغذائي إلى نقص في السعرات الحرارية، ما يعني أنك ستستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرقه على مدار اليوم.

كما أنها منخفضة أيضًا في الكربوهيدرات، ما قد يزيد من فقدان الوزن، وفي الواقع، وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أن اتباع نظام غذائي قصير الأجل منخفض الكربوهيدرات زاد بشكل كبير من فقدان الوزن وحسن العديد من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب، مثل ضغط الدم.

ووجدت دراسة أجريت على 164 شخصًا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمدة 20 أسبوعًا أدى إلى تحسين التمثيل الغذائي بشكل كبير وانخفاض مستويات هرمون الجوع جريلين مقارنة مع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن النظام الغذائي قد يؤدي إلى فقدان الوزن الأولي، إلا أنك قد تستعيد الوزن الذي فقدته بمجرد استئناف النظام الغذائي العادي، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل لفقدان الوزن على المدى الطويل.

فوائد الحمية؟

تشجع على تناول العديد من الأطعمة الصحية، بما في ذلك البروتينات الخالية من الدهون والبيض والفواكه والخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة للصحة، ويحد النظام الغذائي أيضًا من المكونات غير الصحية مثل المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المصنعة.

السلبيات المحتملة؟

حمية البيض المسلوق شديدة التقييد وغير مستدامة ولا تقدم إلا القليل من التنوع، كما أنها تقلل بشدة من تناول السعرات الحرارية.