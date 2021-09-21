آخرهن توجت أمس.. ملكات جمال مصر آخر 10 سنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في كل عام تقام مسابقة اختيار ملكة جمال مصر، بعد أن أقيمت المسابقة الأولى في عام 1927، وهي مسابقة ملكة جمال وطنية تقام بمصر، حيث تؤهل مندوبين إلى مسابقات الجمال الدولية.

وتعتبر مسابقة ملكة جمال مصر بوابة العبور نحو عالم الشهرة، حيث تتجه بعض المتوجات باللقب لعالم الموضة وبعضهن لمجال التمثيل.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز المعلومات عن ملكات الجمال المتوجات خلال العشر سنوات الأخيرة.

- نادين الجيار 2021

تبلغ من العمر 22 عامًا، وتدرس بالسنة الخامسة في كلية طب الأسنان، وتهتم بالأعمال التطوعية.

- نسمة عطالله 2020

نجحت نسمة عطا الله في اقتناص لقب ملكة جمال مصر لعام 2020، وهي في عمر 24 عامًا، وهي تعمل في مجال العلاقات العامة.

- آلاء عاطف 2019

توجت المتسابقة آلاء عاطف بلقب ملكة جمال مصر 2019، كانت تدرس الألسن وتحديدًا اللغة الإسبانية.

- ناريمان خالد 2018

وفازت ناريمان خالد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2018، وهي كانت تدرس بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وذلك بجانب دراستها لإدارة ونظم المعلومات.

- فرح صدقي 2017

تم اختيار فرح صدقي ملكة جمال مصر للكون، والتي حصلت على لقب ملكة جمال مصر الدولية أيضًا لتمثيل مصر فى مسابقة Miss Egypt international، وهي تمتلك صفات الفتاة المثقفة حيث تتحدث 6 لغات،

- كيرا الصباح 2016

من مواليد 24 فبراير 1991 و هي واحدة من ملكات جمال مصر بعد أن فازت باللقب عام 2016، تعمل فى مجال عرض الأزياء و مجال الإعلانات و بدأت مشوارها عام 2014 فيلم حماتي بتحبني، وشاركت في مسلسل الأب الروحي.

- ملك حسن 2015

فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2015، وكانت وجهًا إعلانيًا للكثير من الشركات خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى مشاركتها في تجربة درامية.

- لارا دبانى 2014

من مواليد 1994، وهي آخر من توج باللقب في النسخة الأخيرة من المسابقة، وأول فائزة بالمسابقة بعد توقفها عقب ثورة 25 يناير، وفازت لارا بالتاج بعد 28 عامًا على تتويج خالتها هدى عبود بنفس التاج.

- سارة الخولي 2011

ولدت في 15 فبراير 1988 بالقاهرة، من أصل مصري وكرواتي ونشأت في دبي، وتوجت سارة كملكة جمال مصر في 7 يوليو 2010 في القاهرة، وفي وقت التتويج كانت طالبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومثلت مصر في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2010 الذي عقدت في سانيا بالصين.