جريئة وأنيقة.. فساتين بهيج حسين تسيطر على حفل تتويج ملكة جمال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تميزت إطلالات الحفل الخاص لتتويج ملكة جمال مصر2021، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة مساء أمس، وتنوعت ما بين الجريئة والأنيقة والكلاسيك وغيرها.

وسيطرت فساتين مصمم الأزياء بهيج حسين على الحفل، فكانت كل فساتين المتسابقات من لمساته وتصميمه.

واعتمد في صياحته على الألوان المعتادة التقليدية وخاصة الأحمر والأخضر بشكل عام، وكان غالبيتها مزودة بإكستنشن، ومرصعة بإكسسورات بسيطة.

بهيجً حسين درس في الأكاديمية البحرية القانون الدولي، ودخل عالم الأزياء عن طريق كورس fashion illustration.

وتوجت نادين الجيار بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss egypt، وحصلت حبيبة عثمان على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2021 miss eco teen، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر.

كما تم اختيار هنا البدران وصيفة أولى لملكة جمال مصر للمراهقات وميران سامر وصيفة ثانية.

وطلت نادين مرتدية فستان باللون الأخضر الغامق، تميز قصته بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه إكستنشن، مزيناً بإكسسوار من عند الخصر.

واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجاً قوياً.

وظهرت حبيبة عثمان، بفستان باللون الأزرق الغامق، تميز قصته بفتحة من عند الصدر، وواسع من الأسفل.

واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجاً قوياً.