شاهد ملكة جمال مصر 2021 بإطلالة مارلين مونرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أقيم مساء الأثنين، الحفل الخاص لاختيار ملكة جمال مصر 2021، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وتوجت نادين الجيار بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss egypt، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر.

وأقيم الحفل بمشاركة نحو 40 فتاة منقسمين ما بين مسابقتين ملكة جمال مصر وملكة جمال المراهقات.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الدكتورة آمال رزق كلًا من الفنان فيراس سعيد، ريم البارودي والمذيعة هبة الأباصيري وحسام الحسينى.

وتخللت فعاليات المسابقة الأيام الماضية العديد من الفقرات يأتي من ضمنها فقرة الرقص بالنسبة للمراهقات وبنات مصر، وكذلك فقرة عرض الفساتين لإظهار الأناقة الخاصة بهم.

وطلت نادين وفي تحدي الأناقة الخاص بالمسابقة، بإطلالة مستوحاه من استايل الممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، وظهرت مرتدية بفستان باللون البينك الغامق، مصنوع من قماش الستان، تميز قصته بكتف واحد(وان شولدر)، ونسقت معه جوانتي بنفس اللون.

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من عدة سلاسل وخاتم وحلق، واعتمدت مكياجا قوياً وركزت على الروج باللون الأحمر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها بنفس استايل مارلين مونرو، منسدل على جانبي كتفيها.