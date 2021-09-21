6 تسريحات مميزة مع ارتداء البندانة.. منها الشعر المجعد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتعدد تسريحات الشعر مع البندانة، خاصة أنها تضفى لمسة من الجاذبية إلى «لوك» الشعر، حتى بدأت الفتيات والسيدات في الاعتماد على البندانة والشرائط الملونة، والبحث عن تسريحات جديدة ومميزة للشعر مع أغطية الرأس، إذ رصد موقع «fustany»، مجموعة من قصات الشعر والتسريحات المتنوعة، التي يمكن الاستعانة بها في اختيار الإطلالة الأنسب لكِ.

أفكار تسريحات شعر مع البندانة

ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان من أكثر التسريحات التي تليق مع «البندانة»، لذلك يجب ربطها بشكل محكم على ذيل الحصان، سواء كان مرتفعا أو منخفضا أو كان الشعر كيرلي.

تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر، من الطرق المختلفة لارتداء البندانة، إذ تظهر الشعر بشكل مختلف، ويمكن عمل الضفائر وتعقيدها من الأسفل بالبندانة، أو وضعها وسط خصلات الضفائر.

نصف الشعر المرفوع

يمكن إدخال البندانة، ضمن نصف الشعر المرفوع، سواء بربطها على شكل فيونكة أو بثني النصف العلوي من الشعر وربطها حوله.

الشعر المنسدل من البندانة

تناسب هذه التسريحة الشعر الطويل، وتبعد الشعر عن الوجه، وتساعد في إخفاء أي تجعد للشعر، مما يعطى للشعر شكلا مميزا.

شعر كيرلي مع البندانة

تعتبر البندانة «لوك» مثالي لطبيعة الشعر الكيرلي، وتبحث الفتيات عن التسريحة المناسبة لهذا النوع من الشعر، للظهور بشكل أكثر جاذبية واختلاف، وهناك العديد من خيارات التصميم للاختيار من بينها، اعتمادا على طول الشعر الكيرلي، الذي تناسبه البندانة الحرير أو الستان.

البندانة والشعر المجعد

يعد الشعر المجعد من أنواع الشعر المميزة مع البندانة، إذ تشهد أروع تسريحات الشعر، فقط يمكن اختيار بندانة من الحرير أو الساتان، لشكل شعر جذاب وأنثوي ولوك عصري، ويمكن تزيين خصلات الشعر المجعدة ببندانة ناعمة، مع ترك بعض الخصلات الأمامية منسدلة حول البندانة، لإضفاء لمسات من الجمال في الإطلالة المميزة.