"عمرها 22 سنة ومن المنصورة".. من هي ملكة جمال مصر 2021 نادين الجيار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اختتم أمس الإثنين حفل اختيار ملكة جمال مصر، بتتويج نادين الجيار بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss Egypt.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة الفائزات من 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال الأسابيع الماضية.

ويشترط للتقدم للمسابقة ألا يقل العمر عن 18 سنة والطول عن 165 سم، كما يشترط الحصول على مؤهل عال، مع اللباقة وحسن المظهر والحضور والرؤية لخدمة المجتمع.

حضر الحفل، العديد من الشخصيات العامة ومشاهير الفن والسياحة؛ والمهتمين بالعالم الموضة والجمال إضافة إلى عدد من مصممي الأزياء.

وفي هذا لصدد نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن ملكة جمال مصر 2021 "نادين الجيار"

- تبلغ من العمر 22 عامًا.

- تدرس بالسنة الخامسة في كلية طب الأسنان

- من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الغربية.

- تجيد اللغة الإنجليزية

- تهتم بالخدمات الاجتماعية وترى أنها تساعدها على الاندماج بالمجتمع، بحسب ما ذكرته على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور "إنستجرام".

- تعتبر والدتها من أول المشجعين لها في المسابقة والوصول إلى اللقب.

- استفادت خلال فترة الاستعداد للمسابقة الالتزام تقبل الآخرين محاولة التعلم من أخطائها

وظهرت نادين الجيار خلال حفل التتويج بإطلالة جذابة أبرزت خلالها رشاقتها، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأخضر الغامق بقصة الكب، قصير أعلى الركبة، مضاف له إكتنشن بنفس اللون من قماش الأورجنزا، من تصميم مصمم الأزياء بهيج حسين.

كما اعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا يبرز ملامح وجهها.