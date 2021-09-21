إطلالة نسمة عطا الله ونادين الجيار ملكتا جمال مصر 2020 و2021.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أقيم مساء أمس، الحفل الخاص لاختيار ملكة جمال مصر 2021، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وتوجت نادين الجيار بلقب ملكة جمال مصر 2021 miss egypt، في الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر.

وسلّمت نسمة عطا الله ملكة مصر السابقة 2020، التاج لنادين، وكان لكلن منهما إطلالة مميزة خلال تسليم التاج.

ونعرض لكم إطلالتهما خلال حفلتي التتويج، إذ ظهرت نادين أمس بإطلالة من بلمسة مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين، وطلت مرتدية فستانا باللون الأخضر الغامق، وتميز قصته بفتحة حرف الـ v عند الصدر، وبه إكستنشن، مزيناً بإكسسوار من عند الخصر.

واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجاً قوياً.

وفي العام الماضي، طلت نسمة عطا الله، بفستان باللون البيج، مزينا بالتطريز، وبفتحة حرف الـv من عند الصدر.

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من حلق وعقد، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجاً قوياً.