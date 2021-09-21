يتطور أسرع لدى الرجال.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

مرض القلب حالة مقلقة وقد تكون مميتة، أصبحت لا تقتصر على فئة كبار السن فقط، بل تهاجم الشباب أيضا.

الطبيبة الروسية أولغا كوزلوفا، أخصائية أمراض القلب، كشفت الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهم كالتالي:

- الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم واضطراب توازن الدهون هي المؤشرات الرئيسية لمشكلات في القلب.

- تتطور أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال في وقت مبكر مقارنة بالنساء. وإذا تحدثنا عن تزامن أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن النساء أكثر عرضة لذلك من الرجال. وهن أكثر عرضة للمضاعفات.

- يزيد الخضوع للعلاج الكيميائي والشعاعي من سمية القلب.

- العمر أيضا يمكن أن يشير إلى جانب عوامل أخرى، إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أنه حتى الشباب في الوقت الحاضر يعانون من هذه الأمراض. ووفقا لها، حتى نمط الحياة الخامل (قلة النشاط البدني) يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .