أهم 3 فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم في "موسم الأمراض"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خلال فترة تغيير فصول السنة، يصبح الجسم عرضة للأمراض الموسمية من نزلات البرد للأنفلونزا وغيرها، لذا فإننا بحاجة إلى الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم قبل الشتاء لدعم المناعة، وهي كالتالي:

فيتامين c

ربما سمعت عن فيتامين سي الموجود في بعض الخضروات والفواكه (الفواكه الحمضية، الفلفل الأحمر، البطاطا الحلوة، الفراولة، إلخ) والمكملات الغذائية، والتي يمكنك من خلالها زيادة كمية الفيتامين الذي يتلقيه الجسم، للحفاظ على توازنه طوال العام، وفق ما نقل "سبوتنيك".

يساهم فيتامين سي في عمل الجسم بشكل عام وفي تقوية جهاز المناعة بشكل خاص ومن المهم بشكل خاص تقويته خلال فصل الشتاء.

فيتامين D

نصت وثيقة إرشادية أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية منذ حوالي عام على أن فيتامين د ضروري لتقوية جهاز المناعة.

توصلت التحقيقات الوبائية إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين د والآثار السلبية على العدوى والمراضة في التهابات الجهاز التنفسي.

لذلك، فإن التوصية هي تناول 800-1000 وحدة دولية (IU) من فيتامين د يوميا للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، و2000 وحدة دولية يوميا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. عندما تغرب الشمس ويقترب الشتاء، تصبح هذه التوصية ذات أهمية خاصة.

الزنك

الزنك معدن يشارك في العمليات البيولوجية المختلفة في جسم الإنسان وهو مهم لتنشيط العديد من الإنزيمات التي تساعد على الأداء السليم لأنظمة الجسم.

قلة تناول الزنك الموجود في اللحوم والبقوليات والمكسرات على سبيل المثال، يمكن أن تضر بجهاز المناعة وتترك الجسم ضعيفا في مواجهة الشتاء. في المقابل، قد تساهم مكملات الزنك في التعافي بشكل أسرع، خاصة في سن الشيخوخة.