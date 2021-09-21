5 عادات يومية تقلل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

العادات الغذائية الخاطئة، أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، ما يشير إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحى يساعد على تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقدم الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، في تصريحات نقلها موقع «ديلي ميل» البريطاني، بعض النصائح المهمة التي تساعد على خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، منها:

- ممارسة التمارين الرياضية.

- التقليل من استهلاك الملح.

- التخلي عن العادات السيئة، التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأشار «مياسنيكوف»، إلى أن هذا المرض يطلق عليه القاتل الصامت، لأن الشخص لا يعلم أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ناصحا المصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم، بالاستحمام في الحمام البخاري، وممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة نشط، والحرص على خفض الوزن الزائد.

وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها للمساعدة في عملية خفض ضغط الدم المرتفع، منها كما ذكرها موقع «Mayo Clinic» الطبي.

اتباع نظام غذائي

يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والحبوب الكاملة والخضروات ومشتقات الحليب قليلة الدسم، والتقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول، على خفض ضغط الدم المرتفع.

التمرين بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، أو نحو 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع، يساعد على خفض ضغط الدم.

تقليل الصوديوم

يساعد تقليل الصوديوم في النظام الغذائي، على تحسين صحة القلب، كما يساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع، ويختلف تأثير تناول الصوديوم على ضغط الدم بين مجموعات من الأشخاص، وبشكل عام تناول الصوديوم بما لا يزيد عن 2300 ملجم في اليوم، يعد كمية مناسبة لمعظم الأشخاص البالغين.

الإقلاع عن التدخين

يساعد التوقف عن التدخين، ضغط الدم على العودة إلى شكله الطبيعي، ويقلل من خطر الإصابة بمرض القلب.

التقليل من الضغوط النفسية

تساهم الضغوط النفسية في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب تجنب أي ضغوطات للحفاظ على مستوى ضغط الدم.