4 أخطاء تهدم الثقة بين الزوجين: منها الكذب المستمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الثقة بين الزوجين تبنى على مدار سنوات، وتصبح قوية مثل الحديد الصلب، ولا تهدم بسهولة، لأنها تكون نتاج تراكم من العلاقة الصحية السوية بينهما، لكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تهدم الثقة تماما، وتؤدي إلى الخلافات المستمرة، خاصة أذا تكررت تلك الأخطاء، التي أشارت إليها مبادرة «مودة»، التي أطلقتها رئاسة الجمهورية، للحفاظ على الأسرة المصرية.

4 أخطاء تهدم الثقة بين الزوجين

جاء في تفاصيل تلك الأخطاء، ما نشرته مبادرة «مودة»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبة ببعض الرسوم التوضيحية، إذ جاء «الكذب المستمر» في أول تلك المشكلات.

وثاني تلك المشكلات، التي يمكن أن تهدم الثقة بين الزوجين، بحسب المبادرة، هي «التخلي عن الشريك في وقت حزنه أو مرضه».

وعما يهدم الثقة أيضا بين الشريكين، أشارت مبادرة «مودة»، إلى «إهانة وإحراج الشريك أمام الناس»، وأرفقوا تلك المشكلة بصورة توضيحية للإهانة بين الشريكين.

وآخر المشكلات الأربع، التي تهدم الثقة بين الزوجين، كانت «عدم الوفاء بالوعود بشكل متكرر»، إذ تؤدي إلى هز الثقة، وبمرور الوقت تهدم تماما الحياة بين الزوجين.

ما هي مبادرة «مودّة» الرئاسية؟

انطلقت مبادرة «مودّة»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتأهيل المقبلين على الزواج، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وتنشر المبادرة، بشكل مستمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح وأخطاء يقع فيها الأزواج، تؤدي عادة إلى فشل في العلاقات، ومن بين ما نشرته العادات الخاطئة التي يفعلها الأزواج بديلا عن الاعتذار، وبعض التصرفات التي يمكن أن يقدم عليها الأزواج لتجاهل المشكلاتن وليس حلها جذريا، ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم المشكلة بينهما بشكل كبير، وربما تخرج خلاله الأمور عن السيطرة.