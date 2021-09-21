الامارات | نجل طارق العريان في المستشفى بسبب ممثلة..عمليات جراحية وكسور بعد مشاجرة في لبنان (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طارق العريان في المستشفى بسبب ممثلة..عمليات جراحية وكسور بعد مشاجرة في لبنان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 سبتمبر 2021

نقل عمر نجل المخرج المصري طارق العريان إلى المستشفى عقب مشاجرة كبيرة مع بعض الشباب في لبنان.

ونشر موقع النشرة فن اللبناني فيديو للمشاجرة التى وقعت بين نجل المخرج طارق العريان وشباب لبنانيين في أحد الشوارع ببيروت.

وأشارت صحف لبنانية إلى أن نجل العريان صفع إحدى الممثلات على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عنها والاعتداء عليه، ما أدى إلى نقله للمستشفى وإجراء 3 عمليات جراحية له نتيجة الكسور التى تعرض لها.

وعمر هو ابن طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينيات، يذكر أن المخرج طارق العريان كان قد انفصل عن الفنانة السورية أصالة نصري التي أنجب منها طفلين.

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