6 أعشاب ونباتات تقضي على حشرات المنزل.. منها الريحان



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

الذباب والبعوض من بين مسببات الإزعاج التي تؤرق أفراد الأسرة، فضلا عن أنه يلدغ أحيانا ويترك آثارا على الجسم.

وعلى الرغم من المبيدات إلا أنه يحتوي على المواد الكيميائية السامة، لذا فهناك العديد من الأعشاب والنباتات التي لا تصد الذباب فحسب، ولكنها أيضا جذابة للنظر إليها وذات رائحة مريحة، بحسب موقع naturallivingideas.

1. الريحان

يعتبر الريحان أكثر الأعشاب شعبية في الحدائق والمطابخ حول العالم. وهو المفضل في الأواني وأحواض الزهور بالقرب من الأبواب والنوافذ، وفقا لـ"سبوتنيك".

الريحان ليس فقط رائعا للطبخ ولرائحته الرائعة، بل هو أيضا طارد طبيعي للذباب والبعوض.

2. الغار

لا يقتصر دور هذه العشبة الشعبية على طرد الذباب فحسب، بل يمكن استخدامها أيضا لإبعاد العث عن الخزانات وإبعاد الفئران والصراصير من مخزنك وإبعاد الحشرات عن الحبوب.

يمكن تجفيف أوراق الغار وتجميعها لتعلق بالقرب من الأبواب والنوافذ أو لإسقاطها في أكياس الحبوب.

3. اللافندر

غالبا ما يُزرع اللافندر لرائحته الرائعة وزهوره الأرجوانية الصغيرة. ويتم استخدامه في عناقيد مجففة لإضافة نكهة لطيفة إلى كل شيء.

يعتبر اللافندر مثاليا لزراعة الزينة حول الأبواب وتحت النوافذ، ليس فقط لمظهره ورائحته ولكن أيضا لصفاته المقاومة للحشرات.

تصد عشبة اللافندر البراغيث والعث والبعوض بالإضافة إلى الذباب.

4. حشيشة الدود (الطانسة)

تم استخدام حشيشة الدود الشائعة منذ العصور القديمة لعلاج كل شيء من أمراض الجهاز الهضمي والطفيليات المعوية إلى الكدمات وآلام المفاصل.

في حين أن العديد من هذه الاستخدامات قد تم دحضها منذ ذلك الحين، فإن حشيشة الدود فعالة للغاية في صد الحشرات ويرقاتها - لدرجة أن العشبة اكتسبت سمعة سلبية في القرن التاسع عشر بسبب ارتباطها بالموت بسبب استخدامها الغزير في توابيت الدفن لدرء الديدان من الجثث. اليوم، عشبة الدود الشائعة تستخدم على نطاق واسع كطارد طبيعي للحشرات.

5. الشيح

الشيح سهل النمو إلى حد ما، والزيوت التي يفرزها النبات هي طارد طبيعي آخر لمجموعة متنوعة من الآفات بما في ذلك الذباب والفئران والبعوض والعث والنمل.

6. عشب السترونيلا

قد يكون الزيت اللاذع لعشب السترونيلا هو أكثر نوع طارد الحشرات العشبية شهرة في السوق.

مع القليل من العمل الشاق واستثمار القليل من الوقت، ستجعل المساحات الخضراء المقاومة للذباب من الفناء الخاص بك المكان المناسب لك في الأشهر القادمة.