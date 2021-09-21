طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل.. حلو وحادق «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الأرز المعمر في الفرن، من أكثر الأكلات المفضلة لدى كثير من المصريين، خاصة الأطفال، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، الذي يمكن إعداده بأكثر من طريقة، إما حادق أو حلو أو بالفراخ أو الحمام.

ويُقدم «هن» للأمهات وربات المنازل، طريقة عمل الأرز المعمر في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الأرز المعمر الحادق

3 أكواب أرز.

1 ونصف كوب ماء.

3 أكواب لبن.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملح.

ربع كيلو قشطة بلدى.

طريقة عمل الأرز المعمر

- غلي اللبن والماء والسمنة على النار.

- إضافة الملح وتقليبه، ثم وضع اللبن على الأرز فى الطاجن.

- وضع قطع القشطة على الوجه، ثم إدخال الطاجن الفرن، حتى تمام النضج.

الأرز المعمر الحلو

مقادير الأرز المعمر الحلو

كوبان لبن.

كوب أرز.

ملح.

سكر.

كوب كريمة لباني.

زبدة.

طريقة عمل الأرز المعمر الحلو

- سلق الأرز باللبن، بدلا من الماء.

- دهن وعاء عميق بالكامل بالزبدة.

- وضع الأرز المخلوط باللبن مع الكريمة.

- إضافة الملح ولبن وملعقة من السكر.

- وضع الوعاء في الفرن على 240 درجة مئوية، حتى غليان الخليط، ثم إخراجه.

- وضع الوعاء مرة أخرى على درجة حرارة 180 في الفرن.

الأرز المعمر بالدجاج

مقادير الأرز المعمر بالدجاج

2 كوب أرز.

4 أكواب حليب.

كوب سكر.

ملعقة من السمن.

فانيليا.

قشطة.

فراخ.

طريقة تحضير الأرز المعمر بالدجاج

- تشويح الأرز مع السمن في قدر عميق لمدّة 5 دقائق حتى يحمر قليلاً.

- تسقية الأرز المحمر بالمرق والحليب، وتغطية القدر وطهيه على نار هادئة وتركه لمدّة 20 دقيقة.

- وضع نصف كمية الأرز المطهو في قاع طاجن فرن، ثمّ إضافة طبقة من الدجاج المسلوق، ثمّ باقي كمية الأرز.

- دهن السطح بالسمن جيدا، مع إضافة القليل من القشطة، أو الكريمة الطازجة، ويمكن الاستغناء عن القشطة، والكريمة حسب الرغبة.

- وضع الطاجن في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدّة 15 دقيقة تقريبا.

- إخراج الطاجن من الفرن.