الامارات | بريطاني يعثر على «دمية قاتلة ورسالة شريرة» في جدار منزله الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني يعثر على «دمية قاتلة ورسالة شريرة» في جدار منزله الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صُدم معلم مدرسة ابتدائية بريطاني عندما اكتشف دمية مخيفة داخل جدار منزله الجديد تحمل ملاحظة «تهديد» مخيف، وذلك بعد استلام

مفاتيح منزله الجديد في ليفربول، وقرر فحص الفراغ الموجود أسفل الدرج الذي تم ترقيعه بالجص.

كسر المدرّس جوناثان لويس (32 عاما)، الحائط بمطرقة وسرعان ما اكتشف دمية قماشية، داخل التجويف، مرتدية فستانا مقلّما وقبعة على رأسها، وتمسك برسالة «شريرة». وذكرت الرسالة كيف أن الدمية طعنت مالكي العقار الأصليين في عام 1961 قبل أن تقول: «أتمنى أن تنام جيدا».

وتضيف الرسالة: «عزيزي القارئ / صاحب المنزل الجديد، أشكرك على تحريري! إسمي إيميلي. كان المالكون الأصليون يعيشون في هذا المنزل عام 1961. لم أحبهم لذا اضطروا للذهاب.. كل ما فعلوه هو الغناء والاستمتاع، وكان ذلك مقززا. وكان الطعن هو خياري لموتهم، لذلك آمل أن يكون لديك سكاكين. وأرجو أن تنام بشكل جيد».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» قال لويس «لقد اشتريت المنزل للتو وحصلت على المفاتيح يوم الجمعة الماضي. ولاحظت أن هناك فراغا تحت الدرج الذي تم تغطيته بالجص. وهناك سلك يخرج حيث كان المالكون السابقون يضعون ثلاجة، لكنني لم أكن أعرف مكان توصيل السلك، لذلك كسرت قليلا من الجص لأرى ما كان هناك. كسرت حفرة بحجم قبضة اليد، وسلطت ضوءا بالداخل، وكانت الدمية جالسة هناك».

وتقول الرسالة إنها تعود إلى عام 1961 لكن بعد أن أوضح الوكيل العقاري أن المطبخ وقع إنجازه قبل أربع أو خمس سنوات فقط، يعتقد لويس أنه بهذا التاريخ وضعت الدمية الرسالة لأنها «لا تبدو قديمة جدا وتبدو حديثة نسبيا».

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