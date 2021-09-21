هذا ما يجب أن تأكله المرأة بعد بلوغها سن الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

النظام الغذائي الصحي أمر مهم للغاية للتمتع بحياة وصحة جيدة طول العمر، وتختلف أنواع وعادات الأكل من عمر لآخؤ.

وهناك بعض الأكلات التي يجب على المرأة أن تأكلها بعد سن الأربعين، وفق ما حددت خبيرة التغذية الروسية أليونا كوغوتكوفا على صفحتها عبر "إنستجرام".

وفقًا للخبيرة، فإن أول ما يجب فعله هو تقليل تناول الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان واللحوم وكذلك زيت النخيل وجوز الهند، مثل هذا الإجراء سيمنع زيادة مستوى الكوليسترول "الضار"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

توصي الخبيرة أيضًا بإعطاء الأفضلية للأطعمة الكاملة غير المصنعة، بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن كل وجبة يجب أن تحتوي على البروتين. لا تقل الكربوهيدرات، التي تأتي من البقوليات والحبوب الكاملة، أهمية، لأنها تعمل كمساعدات في عملية دخول الأحماض الأمينية إلى الدماغ.