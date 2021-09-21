ما معدل الرياضة اليومي للأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ممارسة الرياضة تلعب دورا كبيرا في نمو الأطفال بشكل صحي؛ حيث إنها تحافظ على لياقتهم البدنية والذهنية وتحميهم من السِمنة والأمراض المترتبة عليها كداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحارب التوتر النفسي لديهم وتُزيد من ثقتهم بأنفسهم.

وأضاف المركز أن المعدل اليومي للرياضة يرتبط بعمر الطفل، موضحا أن الأطفال الصغار حتى 3 ثلاث سنوات ينبغي أن يتحركوا قدر الإمكان، بينما ينبغي أن يمارس الأطفال بين 3 و6 سنوات الرياضة بمعدل يبلغ 3 ساعات في اليوم.

ومن سن 6 إلى 18 عاما ينبغي ألا يقل معدل ممارسة الرياضة عن 1.5 ساعة في اليوم.