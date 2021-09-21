5 نقاط مهمة عليك معرفتها عند استخدام "شيالة الأطفال" حتى لا تكون خطرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تستخدم الكثير من الأمهات "شيالة الأطفال" وخاصة في الأشهر الأولى من عمرهم، فهي تسهل عليهم التحرك في الشارع، ولكن هناك العديد من الأضرار لها، يجب أن تعرفيها قبل شرائها، سنعرضها لكم، وفقا لما ورد في موقع "healthline".

من المفترض أن تقرب حاملة الأطفال الأمهات والآباء من أطفالهم، ولكن هناك مخاطر حقيقية مرتبطة بهم يجب أن يكون الآباء على دراية بها منها:

1- قد تسبب الاختناق:

يجب التأكد من عدم إجبار الطفل على رفع ذقنه إلى صدر الأب أو الأم، لأن هذا لا يسمح له بالاستقامة، وفي مثل هذا الموقف، هناك خطر قطع مجرى الهواء.

لذلك يجب تجنب أي شيء يمنعه من التنفس، ويجب أن تضع الأم عينها عليه وتلاحظ وجود أي تغير في لونه، حتى تنقذه في الوقت المناسب.

2- ربط الطفل بإحكام شديد:

بينما يمكن إجبار طفلك على اتخاذ وضع لا يستطيع فيه التنفس، فإن الإمساك بك بشدة يشكل أيضًا مخاطر.

يجب التأكد من عدم إجبار طفلك على اتخاذ شكل حرف C، ومن أنه لم يتم إجباره على النزول إلى صدرك أو ظهرك، ما قد يؤدي أيضًا إلى خطر الاختناق، وتنطبق نفس علامات التحذير من النقطة السابقة.

3- ارتفاع في درجة حرارته:

يمكن أن ترتفع درجة حرارة أجسامهم الأساسية قليلاً، فإذا ارتفعت إلى درجة أو اثنين ليس مشكلة، ومع ذلك، إذا كان الطفل يتعرق بشكل مفرط أو يتحول إلى اللون الأحمر، فيجب أخراجه وإدخاله في الظل ليهدأ.

4- ترك أرجل الطفل تتدلى بشكل مستقيم:

يجب أن يظل ورك الطفل في وضع قريب من بطونهم في وضع "W"، إلى الفتحة الطبيعية المفتوحة من الفخذ عند رفع ركبتي الطفل، إذا كانت ساقاه تتدليان لأسفل بشكل مستقيم، فإنه معرض لخطر الإصابة بخلل التنسج في مفصل الورك، وهو تشوه في مفصل التجويف (التقوص)، والذي يكون الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر أكثر عرضة للإصابة به بشكل خاص.

ابحث عن حامل ذو قاعدة عريضة أو تأكد من أن الغلاف الخاص بك يجلس على نطاق واسع فوق الجزء السفلي ويمتد إلى ظهور الركبتين.

5- تجاهل الذراعين المستقيمين:

لا ينبغي وضع ذراعي الطفل على الجانب، إذا كان الأمر كذلك، فإنه معرض لخطر الإصابة بخلع الكتف، يجب أن تقومي بفحص بصري سريع كل فترة للتأكد من سلامته.