لقطات من فرح ابن عبد الباسط حمودة: حلاقة غريبة وتصوير استوديو «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل نجم الأغنية الشعبية، الفنان عبد الباسط حمودة، مساء أمس بحفل زفاف ابنه الأصغر «ماجد»، وشهد حفل الزفاف رقصًا وغناء، وحضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وتميز فرح ابن عبد الباسط حمودة بلقطات غريبة، وغير تقليدية يستعرضها التقرير التالي.

فرح ابن عبد الباسط حمودة

ظهر العريس ابن عبد الباسط حمودة، في فرحه بحلاقة غريبة وجديدة من نوعها، فقد فرق شعره من الجنب، ومن الأعلى تميز بكونه مثل جلد التمساح، فكانت واحدة من أكثر اللقطات تميزا في فرح ماجد عبد الباسط حمودة.

احتفل نجل عبد الباسط حمودة، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وتميزت الصور وكأنها كلاسيكية مأخوذة في استوديو تصوير، وذلك بحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتدت العروسة فستان برنسس مميز من اللون الأبيض، بحمالات أوفشولدرز، وصففت شعرها للخلف، مع وضع هيد بيس وماكياج ثقيل لائم العروسة.

وظهرت والدة العروس مرتدية فستان وطرحة من اللون الموف، وتميز اللون بأنه متماثل تقريبا، وعلى الطرحة كانت هناك فصوص تشبه التاج على رأسها.

تميز الحفل بجو من البهجة والمرح، والغناء، وشارك ماجد عبد الباسط حمودة عروسته «رحمة حامد»، الرقص وسط حضور الأسرة والأصدقاء المقربة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر والد العريس الفنان عبد الباسط حمودة بتسريحة شعر لافتة، وشعر كثيف على جبهته عكس ما اعتاد الظهور عليه بشعر بسيط، وارتدى بدلة رمادية فاتحة، مع بنطلون أسود وتخلى عن ربطة العنق، وقرر ارتداء سلسلة فضية.

وكان من أبرز الحضور في الفرح الفنان حمادة هلال، ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، والفنان محمد عدوية نجل المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية.

وكان الحفل مليئًا بالأغاني الشعبية، التي غناها الفنان عمر كمال، وعدوية، كما شارك حمادة هلال أيضا في إحياء الحفل.