محامي «طفلة الدقهلية»: أهل «المتهم بهتك عرضها» يساومون الأسرة بفدان أرض وبيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل جديدة شهدتها قضية الطفلة «جنة» ومحفظ القرآن بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا بالدقهلية، التي تحولت إلى رأي عام خلال الأيام الماضية، وأثارت غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض الطفلة لـ«هتك العرض»، واتهام «محفظها» بالواقعة، في منزله الذي خصص إحدى غرفه لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم.

المحامي محمد الشوبكي: أهل المتهم يساومون أسرة الطفلة

بعد أيام قليلة من القبض على المتهم بهتك عرض الطفلة، كشف محمد الشوبكي محامي المجني عليها عن أن أسرتها تواجه العديد من المساومات من قبل أهل الجاني على مدار الأيام الماضية، مقابل التنازل عن القضية التي أحيلت إلى الجنايات، وهو الأمر الذي رفضته والدة الطفلة بشكل قاطع، وطالب ذويها بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.

وأكد الشوبكي خلال حديثه لـ «هن» أن أهل الجاني تواصلوا مع والدة الطفلة وعرضوا عليها التنازل عن القضية مقابل الحصول على منزل محفظ القرآن الذي يقطن فيه بقرية منشأة البدوي بالإضافة إلى مبلغ مالي وقطعة أرض زراعية بمساحة فدان، كل هذه المساومات بجانب التحريض على شخصي كمحام للطفلة حيث وجهت لي بعض الرسائل منها :«أنت إللي مضيعهم، الموضوع لازم يخلص».

وناشد محامي الطفلة أهلها باستكمال القضية وعدم الاستسلام لمثل هذه المساومات مؤكدًا أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقًا لتوافر شروط العقوبة بحكم أنها لم تتجاوز الـ18 من عمرها بجانب أن الطفلة جنة تخضع لولاية الجاني وتحت رعاية وجميعها شروط تزيد من العقوبة التي ينتظرها الجاني في القضية التي تحولت إلى جنايات.

كانت والدة الطفلة «جنة» قد أكدت خلال حديثها لـ«هن» أن نجلتها التي استطاعت أن تختم القرآن الكريم منذ فترة قصيرة وهي في عمر 6 سنوات، ذهبت عصرًا إلى منزل محفظها صحبة ابنة عمها ومجموعة من زملائها من الأطفال، وبمجرد الانتهاء من الحصة أرادت الذهاب إلى المرحاض بـ «منزل هذا الشخص»، لكن لاحظتها ابنة العم كانت تنتظرها في الخارج، وفي هذه الأثناء كان المتهم يتتبعها ثم هتك عرضها، فخرجت الطفلة باكية، فلاحظت ابنة عمها وسألتها عن السبب.