الامارات | «حمدان بن محمد للتصوير» شريكة في «أضواء إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدان بن محمد للتصوير» شريكة في «أضواء إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مذكرة تفاهم مع «إكسبو 2020» للمشاركة في مهرجان الأضواء الاستثنائي «كاليدوسكوب»، الذي سيُقام في الهواء الطلق طوال الأشهر الستة لهذا الحدث الدولي الكبير إذ سيحتفي «كاليدوسكوب» بالفوتوغرافيا والفنون الضوئية على مدى 182 أمسية.

وتأتي مشاركة الجائزة في هذا الحدث العالمي من خلال مجموعة مختارة من الصور الضوئية من أرشيف الجائزة، تكون مرتبطة بالموضوعات الفرعية لإكسبو الفرص والتنقل والاستدامة.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، بصفته رئيساً لمجلس أمناء الجائزة، إن «إكسبو 2020 اكتسب أهمية متزايدة وتشويقاً تراكمياً دولياً، حيث تراه أغلب دول العالم (اجتماعاً للتعافي)، بعد انحسار جائحة (كورونا)، حيث تلتقي عقول العالم مجدداً في دبي لمناقشة تصميمات المستقبل وألوانه».

وأعرب الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، عن فخر الجائزة بالتعاون مع مكتب «إكسبو 2020» في مشروع Kaleidoscope، الذي يستثمر إسقاطات الضوء وفنونه في نثر البهجة البصرية الملونة في مدينة إكسبو 2020 في إمارة دبي، في توقيت يحتاج فيه الجميع إلى جرعات سعادة وابتهاج وإيجابية لمقاومة الأوقات الصعبة التي مرت بنا، واقتربنا من تجاوزها بنجاح.

وأضاف بن ثالث أنه وفق رؤية راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نعمل على تفعيل دور الصورة وتعميق أثرها الثقافي في ترسيخ حوار الحضارات، وبناء جسور فكرية تواصلية فعالة في تصميم مستقبل أجمل لجميع سكان العالم.

وأكد أن فن التصوير بات من أسرع الفنون انتشاراً في العالم، بجانب تداخلاته غير المحدودة مع مختلف أنواع العلوم والمعارف وصناعة الإبداع والابتكار، ورصف طرق الارتقاء بالحضارة البشرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news