طريقة عمل طاجن بطارخ السمك بالكريمة

طاجن البطارخ طبق جانبي على سفرة السي فوود، يجب إعداده لتكتمل السفرة، ورغم أنه يحتاج احترافية ليكن لذيذا وخاليا من الزفاة إلا أن هناك خطوات بسيطة لعمل طاجن البطارخ في البيت مثل المحلات، وفيما يلي طريقة عمل طاجرن البطارخ بالكريمة وبدون كريمة، على طريقة الشيف «غادة التلي».

طريقة عمل طاجن البطارخ بدون كريمة

المقادير

½ كيلو بطارخ سمك بوري.

5 فصوص ثوم مفرومة ناعمًا.

2 ملعقة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة كمون.

½ ملعقة صغيرة كسبرة.

بهارات سمك، (حسب الرغبة)

كوب دقيق.

زيت للقلي.

ملح.

طريقة تحضير طاجن البطارخ بدون كريمة

تغسل البطارخ جيدًا بالماء.

يوضع الثوم المفروم وعصير الليمون والكمون والكسبرة وبهارات السمك والملح في وعاء كبير.

تخلط تتبيلة طاجن البطارخ كلها جيدا.

تضاف البطارخ إلى الوعاء، وتقلب جيدا.

تترك البطارخ في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل، داخل الثلاجة.

توضع البطارخ في طاجن للفرن، وعليها مكس جبن.

تدخل الفرن حتى يذاب الجبن، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل طاجن البطارخ بالكريمة

المقادير

نصف كيلو بطارخ بوري.

2 ثمرة بصل كبيرة.

فص ثوم.

عودين شبت أخضر.

ملح، (حسب الرغبة)

فلفل أسود ربع ملعقة.

كمون ربع ملعقة.

كاري نصف ملعقة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

كوب كريمة لباني.

نصف كوب ماء مغلي.

عصير ليمون.

طريقة تحضير طاجن السمك بالكريمة

يقطع البصل جوانح.

يهرس فص الثوم.

يوضع الزيت في إناء الطهي، وتضاف البهارات، والبصل والثوم حتى يذبل البصل فقط.

يفرد البصل في إناء الطهي وترص فوقه البطارخ، ثم تضاف الماء المغلي، وعصير الليمون ويغطى.

يجب متابعة الطاجن حتى يتشرب الماء.

تضاف كريمة الطهي، والشبت المقطع.

يرفع الطاجن من على النار فور الغليان.

يدخل الطاجن الفرن تحت الشواية حتي تأخذ لون تحمير مع الاحتفاظ بصوص الكريمه.

تقدم مع الأرز الصيادية والأسماك.