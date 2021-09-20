مؤدي المهرجانات عصام صاصا يعلن زواجه: «حذفت كل البنات من الشات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن مؤدي المهرجانات الشاب «عصام صاصا» زواجه من خلال حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وحرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه مجموعة من صور حفل زفافه.

عصام صاصا يعلن زواجه من عروسه جهاد حسن

ونشر عصام صاصا مجموعة من صور سيشن زفافه على عروسه وتدعى «جهاد حسن» وأرفق مع الصور رسالة رومانسية ساخرة قائلًا: «يا مراتي شلت البنات من شاتي»، في حين تفاعل محبو مؤدي المهرجانات بتعليقاتهم مع الرسالة ليرد بقوله: «يا جدعان مهما تحب أكيد هتشيل كان قصدي هتشيل عيال».

الصور تحصد ألاف الإعجابات

وحرص متابعو عصام صاصا على تهنئته بعد إعلانه عن زواجه وحصدت الصور آلاف الإعجابات ومئات التعليقات وانهالت التبريكات والتهاني من جمهور عصام صاصا متمنين له حياة سعيدة بعد إعلانه عن زواجه بشكل مفاجئ.

في سياق آخر احتفل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أمس الأحد، بزواج ابنه ماجد عبد الباسط على عروسه وتدعى رحمة حامد بحضور عدد كبير من نجوم الفن الشعبي والأهل والأصدقاء المقربين وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وحرص بعض أصدقاء النجم عبد الباسط حمودة من الوسط الغنائي على إحياء حفل زفاف نجله ومن بينهم الفنان طارق الشيخ الذي قدم مجموعة من أغانيه مساء اليوم الأحد، في حفل الزفاف الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما حرص المغني الشعبي طارق الشيخ على نشر مجموعة من صور حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وظهر خلالها وهو يقدم مجموعة من أغانيه خلال حفل الزفاف وعلق عليها بقوله: «مبروك يا أبو رامي».

وشهد حفل زفاف نجل عبد الباسط حمودة حضور عدد كبير من نجوم الغناء من ضمنهم الفنان حمادة هلال وطارق الشيخ وعمر كمال ومحمد عدوية وفريق ثلاثي ضوضاء المسرح ومحمد سلطان وأشرف الشريعي.