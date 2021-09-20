8 حلول بسيطة لمن يريد الحد من مشكلة "الشخير" أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الشخير أثناء النوم من الأمور التي تزعج الكثير من الأشخاص، هناك بعض النصائح والحيل التي يمكنك فعلها للتغلب على هذه العادة المزعجة، وللحصول على نوم جيد ليلاً، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

1. النوم على جانبك

عندما تنام على ظهرك يجعل لسانك وفمك رخوا على الجدار الخلفي للحلق، ما يعيق التنفس ويؤدي بدوره إلى أصوات الشخير المزعجة.

لذا إذا كنت تنام على جانب واحد، فقد يساعد ذلك في إبقاء حلقك مفتوحًا، وهناك احتمال كبير أن يتوقف الشخير.

2. حاول إنقاص بعض الوزن

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن رئتيك وعنقك تمنع دخول الهواء، ما يسبب الشخير، لأن زيادة الوزن تزيد أيضًا من فرص المعاناة من توقف التنفس أثناء النوم.

3. نظف أنفك جيدًا قبل الذهاب إلى الفراش

غالبًا ما يتسبب التنفس عن طريق الفم في حدوث الشخير، لذلك من الجيد محاولة التنفس من خلال أنفك، لهذا نوصي بتنظيف أنفك جيدًا، وإذا لزم الأمر، استخدم بعض بخاخات الأنف لتنظيف الممرات الهوائية قبل الذهاب إلى الفراش، وهناك ميزة إضافية لهذا الأمر وهي أن جودة نومك ستتحسن.

4. استخدام شرائط الأنف

إذا كان الشخير بسبب احتقان الأنف، فيمكنك محاولة استخدام شرائط أنف خاصة ترفع وتفتح ممرات الأنف وتحسن التنفس، وتساعد على تقليل الشخير وحتى القضاء عليه.

5. سد أذنيك

هناك خيار آخر وهو استخدام سدادات الأذن لمساعدتك على النوم، فقط لا تستخدمها كل يوم لأن أذنيك بحاجة إلى الراحة.

6. علاج الحاجز الأنفي الملتوي أو التهاب الأنف

إذا لم تنفعك أي من هذه الوسائل المساعدة في القضاء على الشخير، فاذهب إلى الطبيب، قد يكون ذلك بسبب الحاجز المعوج أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتكيسات وغيرها من المشاكل الطبية سببًا للشخير، ويمكن لطبيبك أن يقترح عليك كيفية علاجها.

7. تنظيف المنزل جيداً

الحساسية هي أحد الأسباب الرئيسية للشخير، لذلك من المهم جدًا تنظيف منزلك بشكل متكرر، وخاصة غرفة نومك، لذا يجب تنظيف الستائر، الملاءات والزوايا بالمكنسة الكهربائية واغسلها.

8. مراقبة نظامك الغذائي

تجنب الوجبات الثقيلة والكحول قبل النوم، حيث يريح الكحول عضلات الحلق ، مما يزيد من احتمالية حدوث الشخير.