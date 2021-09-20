"بفستان كت".. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث إطلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الإعلامية ريا أبي راشد أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام" في أحدث إطلالة.

وظهرت ريا مرتدية فستانا كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وظهرت بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط كبيرة الحجم وخاتم، مع كلاتش باللون الأسود.

وقالت ريا عبر حسابها بانستجرام تعليقا على الإطلالة: "استرجع واحدة من أكثر إطلالات السجادة الحمراء المفضلة لدي في ArmaniPrivé، أنا متحمس للغاية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع القادمة مع giorgioarmani. ، والتفاصيل قريبا جدا ".

وكانت ريا أبي راشد قد خطفت الأنظار بإطلالة جذابة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا بدورته الـ 78 المقام في إيطاليا.