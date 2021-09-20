كيف يمكن أن يساعد تناول هذه التوابل في إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يرغب الكثير من الرجال والنساء في فقدان الوزن دون بذل المزيد من المجهود، وتشتهر الهند بكنوزها من التوابل الغنية بالفوائد الطبية القوية، وإضافة القليل من هذه التوابل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يسرع معدل الأيض ويساعد في فقدان تلك الدهون العنيدة، بالإضافة إلى تعزيز صحتك العامة والتقليل من خطر الإصابة بالسمنة.

وهنا نورد بعض التوابل التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لإنقاص الوزن، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- الهيل:

غني بمكون يسمى الميلاتونين، والذي يساعد في زيادة معدل الأيض لديك، ما قد يعزز من حرق الدهون ويسرع عملية إنقاص الوزن، ويمكنك إضافة مسحوق الهيل إلى وجبات الشوفان لفقدان الوزن بسهولة.

- الفلفل الأسود:

إضافة القليل من الفلفل الأسود إلى وجباتك يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، كما تساهم وجود المغذيات النباتية في الفلفل الأسود في التخلص من الدهون الزائدة وتحسين الهضم بشكل طبيعي، كما إضافته إلى الشاي يمكن أن يمنع الأمراض الموسمية مثل البرد والسعال.

- الشمر:

تساعد إضافة ملعقة صغيرة من الشمر إلى الشاي المعتاد إلى التخلص من السموم، وتسريع معدل الأيض، ما يساهم أيضًا في تحسين الهضم ويساعد في إنقاص الوزن، كما تساعد خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة في تحسين الصحة العامة عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق إصلاح الخلايا التالفة.

- الحلبة:

من التوابل الشائعة التي يمكن أن تحد بشكل طبيعي من الشهية والشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تعزيز إنقاص الوزن، بالإضافة إلى التحكم في مستويات الأنسولين، كما يمكن أن يساعد شرب ماء الحلبة في التخلص من السموم أو إضافتها إلى الحساء للتقليل من دهون البطن.