لين الصعيدي نجمة طيور الجنة أصبحت مراهقة بإطلالة ملفتة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالة لافتة للنظر، أطلت بها لين الصعيدي، فتاة قناة طيور الجنة للأطفال، ارتدت فستانا سواريه من اللون الموف، وتداول صورها عدد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم، معجبين بشكلها في مرحلة المراهقة، كما تحدثوا عن التغيير الكبير في شكلها، بعد مرحلة الطفولة، وفيما يلي تفاصيل لوك لين الصعيدي نجمة طيور الجنة، وأبرز المعلومات عنها.

تفاصيل لوك لين الصعيدي

اشتهرت لين الصعيدي، بعد غنائها في قناة طيور الجنة، فأصبحت واحدة من أبرز الأطفال في تلك القناة، المخصصة والموجهة للأطفال، وارتدت لين فستانا من اللون الموف بدون أكمام، ومفتوح على شكل V، وتركت لين شعرها منسدلا على كتفيها، فيما وضعت مكياجا بسيطا ملائما للوك الفستان.

وكان من بين التعليقات على صور لين، «ما شاء الله كبرت امتى دي؟»، و«كبرت البنوتة كبرت ست الكل»، و«شكلها زوجة والدها مش بنته»، حيث ظهر بجانب عمر الصعيدي في عدد من الصور.

ومن الجدير بالذكر أن لين عملت في فترة طفولتها في قناة «طيور الجنة»، جنبا إلى جنب مع أبناء خالد مقداد، وقدمت العديد من الأناشيد الخاصة بالطفولة.

كما أن والدها عمر الصعيدي، هو منشد فلسطيني، بدأ حياته أيضا بالإنشاد في قناة طيور الجنة التي انطلقت عام 1994، فكان أولاده مع أولاد خالد مقداد.

ولدت لين في عام 2005، أي تبلغ من العمر 16 عاما، ومن ألوانها المفضلة الزهري أما الأكلات المفضلة المكرونة والسلطة، وتدرس في المدارس الرقمية الأمريكية، ومن هوايتها الغناء السباحة الرسم الغناء، وأصولها فلسطينية من يافا، لديها شقيقة هي مايا تبلغ من العمر 7 سنوات وشقيقها هاشم، وكانت مايا تغني معها في قناة الطيور الجنة، وإبنة خالتها هي أفضل صديقة لها، وذلك بحسب حديثها.