من هي الفنانة شيرين أبو العز التي تسببت في 3 عمليات لنجل طارق العريان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطاول بالأيدي ومشاجرة عنيفة وقعت في لبنان بين نجل طارق العريان من زوجته الفلسطينية الأولى، «هالة العطال»، والفنانة شيرين أبو العز؛ بسبب تطاول بين شيرين وفنانة شابة أخرى كانت برفقة عمر العريان، فتدخل عمر وتطور الشجار إلى تعدي بالأيدي، ما تسبب في حالة من الهياج، من قبل رواد الكافيه الموجود في لبنان، وأدى إلى حدوث كسور متفرقة لعمر العريان، دخل على إثرها إلى المستشفى، ليجري 3 عمليات في يديه وقدميه بسبب الكسور، فمن هي تلك الفنانة التي تسببت في إجراء نجل العريان عمليات جراحية؟ فيما يلي أبرز المعلومات عن شيرين أبو العز بحسب موقع السينما.

من هي الفنانة شيرين أبو العز

فنانة شابة تبلغ من العمر 28 عاما.

ولدت شيرين أبو العز في 20 يوليو 1993.

فنانة مصرية، لها أصول لبنانية، فأبوها مصري، وأمها لبنانية.

دخلت شيرين أبو العز مجال الفن عبر عروض الأزياء، في البداية.

شاركت شيرين في بعض الأعمال الدرامية من بينها مسلسل قصة حب ومدرسة الحب ومسلسل الحرملك 2 في رمضان 2020.

تعتبر شيرين نفسها لبنانة، لأنها تعيش مع والدتها في لبنان ومتأثرة بها للغاية، وأخذت من مصر جنسية والدها فقط.

حصلت شيرين أبو العز على لقب مليحة العرب لعام 2010.

شاركت في كليب مالي عيني لتامر حسني.

قالت إن تامر حسني تنبأ لها بمستقبل فني باهر.

ترفض تشبيهها بهيفاء وهبي أو كيم كاردشيان لأنها لا تشبه إلا نفسها بحسب تعبيرها.

تقول عن نفسها إنها جريئة خاصة في ملابسها، وابتعدت عن عروض الأزياء لأن هناك أشخاصا لا يتقبلون الجرأة.

رغم أنها بدأت عروض الأزياء صغيرة وهي في الـ13 من عمرها، إلا أنها استمرت 3 سنوات فقط، بسبب دراستها الجامعية.

قالت إن جمالها وأصولها المصرية ساعدتها بشدة على اقتحام مجال التمثيل، ثم جاءت الموهبة.