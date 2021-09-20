معلومات عن طليقة طارق العريان بعد إصابة ابنها في «خناقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم عمر العريان نجل المخرج الشهير طارق العريان، حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو قصير قال أحد المواقع اللبنانية إنه يعود إلى الشاب أثناء دخوله في شجار مع مجموعة من الشباب في لبنان.

وأفاد الموقع اللبناني أن عمر العريان أجرى 3 عمليات جراحية إثر مشاجرة في لبنان بسبب إحدى الفنانات، ووفقًا الموقع بدأت مشاجرة نجل العريان عندما تعرضت فنانة مصرية لبنانية تدعى «شيرين أبو العز» مع فنانة شابة كانت برفقته في إحدى الأماكن العامة بلبنان.

وكشف الموقع عن أن نجل طارق العريان قام بصفع الفتاة على وجهها، وفي تلك الأثناء تدخل بعض الشباب المتواجدون بالمكان للدفاع عن الفتاة وقاموا بالتعدي عليه ما أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراء 3 عمليات جراحية عاجلة له.

يشار إلى أن عمر العريان هو نجل المخرج الشهير من زوجته الأولى، وهي فلسطينية الجنسية من خارج الوسط الفني تدعى «هالة العطال».

طليقة طارق العريان

دخلت طليقة العريان على خط الأزمة الأخيرة بين الفنانة أصالة والمخرج وألمحت إلى تعرض ابنها للتهميش من خلال تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت هالة العطال: «دي أول مره ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف الف صورة وابني مش موجود فيها، يا ترى احساسي كان ايه؟، كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العايلة وابني مش موجود فيها إحساسه هو كان ايه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش حقدر أقول تفاصيل».

معلومات عن طليقة طارق العريان

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن والدة عمر طارق العريان:

ـ تعد هالة العطال هي الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان وأنجبت منه نجلها «عمر».

ـ تحمل الجنسية الفلسطينية وتعمل في مجال بعيدًا عن العمل الفني.

ـ ألحمت هالة في وقت سابق إلى تعرض ابنها عمر للتهميش بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان وارتباطه بالمطربة بأصالة.

ـ أنجبت نجلها عمر عام 1990.

ـ انفصلت عن زوجها المخرج وتزوج بعدها الإعلامية إنجي علي.