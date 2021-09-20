مايا دياب بإطلالة «كاو بوي» غريبة (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ستايل جديد كليا ظهرت به الفنانة مايا دياب في ترويجها لأغنيتها الجديدة، «أهلا وسهلا»، المقرر أن تطرحها قريبا، بشكل قريب إلى «كاو بوي»، وذلك باستعانتها بطاقية الكاو بوي الشهيرة، واختارت فستانا ملونا معها.

تفاصيل لوك مايا دياب

مايا دياب كعادتها تحب الظهور بإطلالات مختلفة عنها، وفارتدت فستانا عليه ورود كبيرة، حمراء، ومزيجا من ألوان الأحمر والأخضر والبيبي بلو، وصففت شعرها بطريقة رومانسية، وفيه طوق وورود ملونة على جانب شعرها، واستعانت بطاقية الكاو بوي، والفستان شفاف من فوق ركبتيها.

تفاعل عدد كبير من جمهور مايا دياب معها عبر الإعجابات والتعليقات، وكان من بينها، «اللوك روعة وجديد»، وقال آخر في تعليقه، «الكاو جيرل الجديدة بتاعتنا»، و«كالعادة مختلفة ومتفردة»، و«أهلا وسهلا مايا دياب القمر».

مايا دياب تثير الجدل قبل اللوك الغريب

أثارت الفنانة مايا دياب الجدل مرتين، الأولى بظهورها عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال قضائها إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وظهرت وهي تأكل الجمبري الذي تخرجه من الماء وهو حي، حيث غرزت فيه السكينة وتناولته دون طهي مباشرة على اللايف، وجاء ذلك ضمن مجموعة فيديوهات نشرتها مايا دياب خلال قضائها لتلك الإجازة.

في بداية الفيديوهات ظهرت مايا دياب، وهي تراقب الجمبري والروبيان الصغير، ثم تصطاده بسكين صغيرة منها تضعه داخل كوب من البلاستيك، قبل أن تتناولها حية بيديها.

أما ثاني مرة فقد ظهرت مايا دياب، وهي تقود «سكوتر»، ثم تسقط عنه فجأة مباشرة، بشكل غريب، وذلك ضمن كواليس تصوير حفل غنائي عرضته فضائية «MTV»، فيما علقت مايا دياب على الفيديو المصحوب بمقطع من أغنيتها «أحلى كلام»، وقالت إن التصوير كان ممتعا ومؤلما.