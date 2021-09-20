4 نباتات معطرة تقضي على الحشرات المنزلية

القاهرة - سمر حسين - ماما

في بعض الأحيان نفاجأ بزيادة الحشرات المنزلية في جميع فصول العام، وسنوضح لكي خلال هذا التقرير كيفية طرد وإبعاد الحشرات عن منزلك ومنها الذباب والبعوض، والحشرات الأخرى التي تسبب إزعاجًا لربات البيوت لا سيما في حالة عدم تحمل رائحة المبيدات الحشرية.

لحسن الحظ هناك العديد من الأعشاب والنباتات التي تمنع الذباب والبعوض والعديد من الحشرات دخول المنزل ولكنها أيضا جذابة للنظر إليها وذات رائحة مريحة بحسب موقع «naturallivingideas».

1. الريحان

من أكثر الأعشاب شعبية وانتشارًا ويمكن وضعه في الشرفات والمطابخ أو الحدائق المنزلية في حالة وجودها وهو المفضل في الأواني وأحواض الزهور بالقرب من الأبواب والنوافذ ويعد بجانب رائحته الجميلة والهادئة، طاردا طبيعيا للذباب والبعوض.

2. الغار

يستخدم الغار في طرد الذباب والعديد من الحشرات المنزلية كما أنه يساعد على طرد الفئران عن والصراصير من مخزنك وإبعاد الحشرات عن الحبوب، ويمكنك الاعتماد على أوراق الغار بتجفيفها وتجميعها لتعلق بالقرب من الأبواب والنوافذ أو لإسقاطها في أكياس الحبوب.

3. اللافندر

من أفضل النباتات المنزلية ويعطي رائحة جميلة ويستخدم اللافندر بجانب راحته في طرد الذباب والبعوض ومقاوم جيد للحشرات كالبراغيث والعث ويتم استخدامه في عناقيد مجففة لإضافة نكهة لطيفة إلى كل شيء ويعتبر اللافندر مثاليا لزراعة الزينة حول الأبواب وتحت النوافذ.

4. حشيشة الدود

منذ قديم الأزل تستخدم «حشيشة الدود» لعلاج العديد من الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي والطفيليات المعوية إلى الكدمات وآلام المفاصل، وبجانب استخداماتها الطبيبة فإن حشيشة الدود فعالة للغاية في طرد الحشرات عن المنازل لدرجة أن العشبة اكتسبت سمعة سلبية في القرن التاسع عشر بسبب ارتباطها بالموت بسبب استخدامها الغزير في توابيت الدفن لدرء الديدان من الجثث.