«الإفتاء» عن حلاقة الرجال لشعر الجسد: تركه زينة وإزالته مشروطة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ورد سؤال إلى " href="">دار الإفتاء المصرية، حول الحكم في حلاقة الرجال لشعر أجسادهم، وما إذا كان مباحا ويجوز فعله، أم أن الوضع يختلف كليًا، بسبب التشبه بالنساء، وهو ما أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

إزالة الشعر في بعض الأماكن يؤجر عليه

وقال «عاشور»، إنه من السُنة حلاقة الشعر الموجود في أماكن معينة في الجسم، بالنسبة للنساء والرجال، مثل نتف الإبط وحلق العانة، حتى الشارب، إذ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «حفوا الشوارب».

أكد «عاشور»، خلال بث مباشر، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيسبوك»، أنه يبنغي على الإنسان إزالة الشعر في هذه الأماكن، ويؤجر عليها أيضًا، بالنسبة للرجال وللنساء أيضًا.

شعر الجسد زينة للرجال وغير محمود للمرأة

عن حلق الرجال لشعر الجسد كله، أوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه إذا وجد ضرر على الإنسان من هذا الشعر، وأن بعض الأطباء ينصحون بإزالة الشعر، فلا بد في هذه الحالة من الإجابة لما يقولون، لأنه لا ضرر ولا ضرار.

وتابع «عاشور»: «إنما لو لم يوجد ضرر، فلماذا يحلقه؟ وحتى إذ فعل ذلك من غير ضرر، فهو أمر مباح لا شيء عليه، لكن ننظر إلى النية في هذه الحالة، ولا بد من التفريق بين الرجال والنساء هنا، فالذي يميز الرجال عن النساء، هو الشكل العام ومنه الشعر أيضًا، ووجوده غير محمود عند الأنثى».

واختتم أمين لجنة الفتوى حديثه، بأن الشعر في الرجال هو جمال وزينة، لكن في الأنثى غير جميل، ولو وجد تزيله السيدة، ومن الأفضل أن يترك الرجل الشعر، ما دام لم يكن هناك ضررا يقرره الأطباء.