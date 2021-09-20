طبيبة توضح الطريقة الصحيحة لتنظيف اللحوم قبل الطهي: اغسليها بـ«قماشة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل إعداد وطهي اللحوم بأنواعها المختلفة داخل المنزل، تحرص العديد من السيدات على تنظيفها بشكل جيد، إذ تلجأ أغلبهن إلى غسلها بالمياه، اعتقادًا منهن بأن تلك الوسيلة، الأفضل للتخلص من البكتيريا، التي تنتشر على سطحها.

تحذير من غسل اللحوم بالمياه

تحذر الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، من غسل اللحوم بأنواعها بالمياه، لافتة إلى أن تلك الطريقة غير صحية بالمرة، كما تعتقد كثيرات من ربات البيوت.

وتضيف «مروة»، أن غسل اللحوم بالمياه قبل طهيها، يُفقدها قيمتها الغذائية، وبشكل خاص الكبدة، ما يتسبب في حدوث تلوث بكتيري فيما بعد، يُضر متناوليها بدل من العودة عليهم بالفائدة.

الطريقة الصحيحة لتنظيف اللحوم قبل الطهي

توضح خبيرة التغذية، للسيدات وربات المنزل، أن الطريقة السليمة التي يفضل اللجوء إليها عند تنظيف اللحوم، تكون من خلال استخدام قماشة نظيفة، والبدء بالمسح بها على سطح اللحم جيدًا، حتى يتم التخلص من جميع الميكروبات المنتشرة فوقها.

فوائد تناول اللحوم الحمراء

أشار الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، إلى فوائد عديدة للحوم الحمراء عند تناولها، تتمثل في الآتي:

- تحتوي على نسب عالية من عناصر البروتين والحديد، اللذان يساهمان في علاج الأنيميا.

- غنية بفيتامين «ب 12» المهم للجهاز العصبي.

- بها نسب عالية من عنصر الزنك، الذي يساهم في عمل جهاز المناعة بشكل جيد.

- تحوي نسب من حمض الفوليك، الذي يشكل أهمية خاصة وكبيرة للسيدات المقبلات على فترة الحمل، والراغبات في الإنجاب.

نصائح لمرضى السكر عند تناول اللحوم

أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن تناول اللحوم بكثرة، قد يعرض الإنسان إلى الإصابة بالسكر، موجها عدد من النصائح لمرضى السكري عند تناول اللحوم، منها:

- يجب على مريض السكر أن يتناول اللحوم الحمراء بقدر قليل، بنحو مرتين أسبوعيا بحد أقصي، وبكمية قليلة.

- تعد اللحوم المشوية والباربيكيو أكثر ضررا من اللحوم المطبوخة مع الشوربة والخضار.

- تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المخلقة مثل: اللانشون والهوت دوج، على مادة الحديد heme iron، التي تزيد من احتمالات الإصابة بالسكر بنسبة كبيرة، لذلك يجب التقليل منها، وكذلك لحوم الطيور.

- تجنب تناول السكر الصناعي الأبيض أو الغامق وبدائله، إذ أنه يعتبر من السموم.